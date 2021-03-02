Учасниця українського ТВ-шоу зістрибнула з даху через нерозділене кохання

"Якось познайомилася з дівчинкою Настею. Вважаю її першою любов'ю. Представилася Дімою. Але однокласники розповіли, що я - дівчина. Через це вона зі мною два тижні не розмовляла. Тоді не хотілося жити", - згадує Лєра.

Дівчина вирішила заподіяти собі смерть - зістрибнула з п'ятого поверху недобудованого будинку.

"Коли прокинулася, подумала, що з перепою валяюся десь у кущах. Але зрозуміла, що не можу встати. Не знаю, чим треба було думати, щоб таке зробити", - розповіла вона.

Лера вижила дивом.

"У мене діагностували перелом хребта, переломи та забиття грудного відділу, закриту черепно-мозкову травму, перелом гомілкостопу. Знову змогла ходити лише через вісім місяців лікування. Ніколи та нікому не кажу, що я - інвалід. Жалкую про те, що зробила, і все життя буду шкодувати. Немає дня, щоб заснула, не подумавши про скоєне", - говорить вона.

Лєра #Кім Паригіна (фото: пресслужба Нового каналу)

До речі, проєкт "Від пацанки до панянки" вона прийшла, щоб розібратися в собі і відпустити минуле.