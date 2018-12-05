Учасник Топ-моделі по-українськи знявся в пікантному фотосеті з відомою співачкою

Фото: Єгор Степаненко (instagram.com/yegor_stepanenko)

Артистка позувала в нижній білизні разом з Єгором Степаненко

Учасник популярного реаліті-шоу "Топ-модель по-українськи" Єгор Степаненко нерідко позує з оголеним торсом - не дарма його називають самим мужнім героєм проекту. Хлопець розповів, що після участі в шоу його життя сильно змінилося - стали надходити замовлення на роботу моделлю і зйомки в рекламі.

Так, він навіть знявся у пікантній фотосесії з українською співачкою Анною Добриднєвою. На фото вони позують в одній спідній білизні.

Фото: Єгор Степаненко і Анна Добриднєва (Новий канал)

"Життя закрутилася, і мені це дуже подобається, – розповів Єгор Степаненко під час онлайн-конференції на сайті Нового каналу. – Я раніше й подумати не міг, що, приміром, буду зніматися в рекламі нижньої білизни разом з екс-вокалісткою "Пара Нормальних" Анею Добриднєвою. Там працювали ще дві моделі – хлопець і дівчина. На дівчатах була красива нижня білизна, на нас з другим хлопцем – штани. Було гаряче! І вийшло непогано".

Фото: Єгор Степаненко і Анна Добриднєва (Новий канал)

Єгор запевняє – на проект він пішов не заради підписників в соцмережах і не щоб стати модним блогером. Він хотів спробувати себе в моделінгу. Зараз він поєднує роботу моделлю з навчанням в університеті. Збирає портфоліо і планує поїхати працювати за кордон за контрактом.

Фото: Єгор Степаненко і Анна Добриднєва (Новий канал)

"Після проекту на мене посипалися замовлення, – зізнався Степаненко. – Попрацював практично з усіма фотографами, з якими познайомився під час зйомок у реаліті. На обкладинку Vogue я ще не потрапив, але знявся для декількох кампейнів".

Нагадаємо, солістка The Hardkiss взяла участь у підводній зйомці "Топ-моделі по-українськи". Коли учасники дізналися, хто стане їхнім партнером по зйомці, їх захопленню не було меж. До речі, виглядали вони дуже вражаюче.

Раніше ми повідомляли, яким буде новий сезон "Топ-моделі по-українськи". До речі, кастинги вже відкриті.

Зазначимо, що одна з найбільш обговорюваних пар проекту "Топ-модель по-українськи" Дмитро Топоринский і Яся Крутова розповіли, як зароджувалася любов.Примітно, що на момент приходу в шоу, у Ясі був молодий чоловік, про існування якого знав Топоринский.

Відео: РБК-Україна