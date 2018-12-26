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МастерШеф: 8 сезон 36 випуск дивитися онлайн

Lite » ТВ-шоу 26.12.2018 - 11:08

У середу, 26 грудня, в ефірі каналу СТБ вийде 36 випуск 8 сезону шоу МастерШеф, в якому стане відомо ім'я переможця.

Дивитися МастерШеф 8 сезон 35 випуск можна на Lite РБК-Україна.

У вчорашньому випуску МастерШеф " на каналі СТБ глядачі побачили суперфіналу проекту. Анжела Липська та Іван Мілановіч приготували три кращих страви у своєму житті: закуску, основне і десерт.

Анжела зосередилася на вегетаріанської кухні і українських продуктах. На закуску вона приготувала овочевий пляцок, на основне - вареники з начинкою з білих грибів та айви з ялиновим соусом, а на десерт - мармелад з узвару, з маком, поданий в гарбузі.

МастерШеф: 8 сезон 36 випуск дивитися онлайнСудді шоу МастерШеф 8. Фото: Прес-служба

Ваня, хоча ніколи не був у Марокко, взявся за марокканську кухню. Він готував кістковий мозок на закуску, гомілка ягняти в фінікової глазурі в якості основного блюда, і мус з пелюсток троянд на десерт.

Хоча у суддів були претензії до обом учасникам були претензії, так і компліменти, виграти може тільки один з них. Хто ж стане володарем кубка МастерШеф, отримає нагородження 500 000 гривень і поїде вчитися в паризьку школу Le Cordon Bleu, побачимо в 20:00 на каналі СТБ.

МастерШеф: 8 сезон 36 випуск дивитися онлайнСудді шоу МастерШеф 8. Фото: Прес-служба

Відразу після оголошення імені переможця глядачі побачать фільм про фільм МастерШеф, де покажуть всі секрети закулісся проекту. Чому двадцятка труїла Сержика Файного? Як зароджувалися почуття Еліни Павленко і Влада Міцкевича? Що було між Іваном Милановичем і Дариною Цокало?

МастерШеф: 8 сезон 36 випуск дивитися онлайнСтатуетка переможця шоу МастерШеф 8. Фото: Прес-служба

Раніше ми публікували 35 випуск МастерШеф 8.

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