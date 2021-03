Євробачення 2021: букмекери змінили прогноз і назвали нових фаворитів

Згідно з новими даними, фаворитом конкурсу, на думку експертів, зараз є представниця Мальти Destiny (Дестіні Чукуньере), яка виконає пісню Je Me Casse. До речі, раніше артистка вигравала в дитячому Євробаченні у 2015 році.

Відео: Destiny - Je Me Casse - Eurovision 2021

У трійку лідерів також входять співак зі Швейцарії Джон Мухарремай (Gjon's Tears) з композицією Tout l'Univers - 2-е місце...

Відео: Gjon's Tears - Tout l'univers - Eurovision 2021

...і Барбара Праві (Barbara Pravi) з Франції з піснею Voilà - їй дали 3-е місце.

Відео: Barbara Pravi : Voilà - Eurovision France

Четверте місце в рейтингу дісталося конкурсанту від Болгарії Victoria з піснею Growing Up Is Getting Old. На п'ятому місці розташувався представник Італії Måneskin з композицією Zitti e buoni.

Український гурт Go-A Band з піснею "Шум" в цей час знаходиться у букмекерів на 19-му місці.

Відео: Go_A - SHUM - Ukraine - Eurovision 2021

Які місця в рейтингу експертів у решти учасників конкурсу Євробачення 2021 - дивіться нижче в таблиці.

Букмекери оновили прогноз на Євробачення 2021 (фото: скрін eurovisionworld.com/odds/eurovision)