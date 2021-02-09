RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Букмекери вже назвали переможця Євробачення 2021

Автор: Дмитрий Войналович

Євробачення 2021 пройде з 18 по 22 травня в Нідерландах. На конкурсі Україну буде представляти група Go_A з запальною піснею "Шум".

Ми вирішили розібратися, які шанси у Go_A на перемогу в конкурсі на думку букмекерів і фанатів Євробачення.

Популярні новини
Оля Полякова з'явилася на публіці в зухвалому образі: 20-річна дівчинка! 26 грудня 2020
Ефектна Настя Каменських у спокусливій червоній сукні: очей не відвести! 17 грудня 2020
Олег Винник підкорив українців виконанням всесвітньо відомого хіта 05 лютого 2021
Влад Яма розповів правду про шоу "Танці з зірками": позбавляють половину гонорару 06 грудня 2020
Холостяк 11: стало відомо, за чиє серце боротимуться українки (фото) 25 грудня 2020
Голос країни 2021: хто з зірок і в якій ролі "засвітиться" на шоу 30 січня 2021
Онучка президента України здивує появою на ТБ-шоу: дуже хвилювалася 07 лютого 2021
Лілія Ребрик поділилася сімейними новорічними традиціями: до останнього працюю 15 грудня 2020
Настя Каменських візьме участь у новому ТБ-шоу в незвичному амплуа 01 грудня 2020
Голос країни 2021 "рознесли" після першого ж випуску, але організатори відповіли 29 січня 2021

Які шанси у Go_A на тріумф в Євробаченні 2021?

Меломани з різних куточків планети дуже позитивно оцінюють пісню Go_A. Більш того, вже кілька днів українська команда очолює рейтинг кращих треків майбутнього конкурсу від популярного і авторитетного сайту Wiwibloggs.

Скріншот (wiwibloggs.com)

Однак, букмекери не настільки оптимістично налаштовані до української групи. Так, згідно з інформацією на офіційному сайті Євробачення, Go_A станом на 9 лютого може претендувати лише на 26 місце. При цьому позиції нашого представника покращуються з кожним тижнем.

На сьогоднішній же день топ-10 фаворитів Євробачення 2021 від букмекерів виглядають наступним чином:

  1. Литва (The Roop з піснею "Discoteque")
  2. Ісландія (Daði & Gagnamagnið)
  3. Болгарія (Victoria)
  4. Франція (Barbara Pravi з піснею "Voilà")
  5. Росія
  6. Швеція
  7. Італія
  8. Норвегія
  9. Румунія (Roxen)
  10. Швейцарія (Gjon's Tears)

Відзначимо, що всього лише п'ять артистів офіційно представили кліпи на пісні, з якими будуть виступати на конкурсі, або аудіо. А деякі країни навіть ще не визначилися з тим, хто від них поїде на Євробачення 2021.

Топ пісень Євробачення 2021 в лютому

Україна: Go_A - "Шум"

Go_A - Shum

Франція: Barbara Pravi - "Voilà"

Barbara Pravi - Voilà

Литва: The Roop - "Discoteque"

The Roop - Discoteque

Ізраїль: Eden Alene - "Set Me Free"

Eden Alene - Set Me Free

Албанія: Anxhela Peristeri - "Karma"

Anxhela Peristeri - Karma

Нагадаємо, що в основі конкурсної пісні Go_A - однойменна українська обрядова гра-веснянка. Композиція "Шум" в інтерпретації Катерини Павленко і Ко - це сучасне переосмислення архаїчної гри з елементами давнього магічного обряду.

Додамо також, що кліп на пісню "Шум" вже набрав понад 1 млн переглядів в YouTube.

Раніше ми розповідали про всі умови і сценарії того, як пройде Євробачення 2021.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Євробачення
Читайте також
Усі "шумлять": Go_A уже підкорили весь світ, не чекаючи Євробачення 2021 (відео)
Названа пісня від України на Євробаченні 2021: ви готові шуміти?!
Прогноз погоди