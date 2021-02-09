Букмекери вже назвали переможця Євробачення 2021

Які шанси у Go_A на тріумф в Євробаченні 2021?

Меломани з різних куточків планети дуже позитивно оцінюють пісню Go_A. Більш того, вже кілька днів українська команда очолює рейтинг кращих треків майбутнього конкурсу від популярного і авторитетного сайту Wiwibloggs.

Скріншот (wiwibloggs.com)

Однак, букмекери не настільки оптимістично налаштовані до української групи. Так, згідно з інформацією на офіційному сайті Євробачення, Go_A станом на 9 лютого може претендувати лише на 26 місце. При цьому позиції нашого представника покращуються з кожним тижнем.

На сьогоднішній же день топ-10 фаворитів Євробачення 2021 від букмекерів виглядають наступним чином:

Литва (The Roop з піснею "Discoteque") Ісландія (Daði & Gagnamagnið) Болгарія (Victoria) Франція (Barbara Pravi з піснею "Voilà") Росія Швеція Італія Норвегія Румунія (Roxen) Швейцарія (Gjon's Tears)

Відзначимо, що всього лише п'ять артистів офіційно представили кліпи на пісні, з якими будуть виступати на конкурсі, або аудіо. А деякі країни навіть ще не визначилися з тим, хто від них поїде на Євробачення 2021.

Топ пісень Євробачення 2021 в лютому

Україна: Go_A - "Шум"

Go_A - Shum

Франція: Barbara Pravi - "Voilà"

Barbara Pravi - Voilà

Литва: The Roop - "Discoteque"

The Roop - Discoteque

Ізраїль: Eden Alene - "Set Me Free"

Eden Alene - Set Me Free

Албанія: Anxhela Peristeri - "Karma"

Anxhela Peristeri - Karma

Нагадаємо, що в основі конкурсної пісні Go_A - однойменна українська обрядова гра-веснянка. Композиція "Шум" в інтерпретації Катерини Павленко і Ко - це сучасне переосмислення архаїчної гри з елементами давнього магічного обряду.

Додамо також, що кліп на пісню "Шум" вже набрав понад 1 млн переглядів в YouTube.