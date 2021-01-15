Зірка "1+1" підчепила коронавірус після поїздки за кордон

Лідія Таран підхопила COVID-19 (фото: facebook.com.1plus1.Taran)

Відома українська ведуча Лідія Таран захворіла на коронавірус. Зараз зірка телеканалу "1+" знаходиться на самоізоляції. Як виявилося, Лідія захворіла після своєї короткої поїздки в Туреччину. По прибуттю до Києва вона зробила ПЛР-тест і він виявився позитивний.

Про це Таран повідомила на своїй сторінці в Facebook.

"І навіть незважаючи на дотримання строгих карантинних вимог у тій країні і під час подорожі - це все одно зі мною сталося. У турків в ці святкові дні був локдаун у всіх містах - і він проходить жорсткіше, ніж у нас. Наприклад, у суботу та неділю всі сидять вдома, а туристи знаходяться в готелі, - виходити не можна", - розповіла ведуча.

За словами Лідії, вона дотримувалася всіх карантинних рекомендацій і в Туреччині, і під час подорожі, але це не вберегло.

"Завжди намагаюся дисципліновано виконувати карантинні вимоги, носити маску, користуватися антисептиком, уникаю великих скупчень людей і бережуся від зайвих контактів себе й близьких. Цей вірус підступний і ніколи не знаєш, де і як з ним зіткнешся, навіть якщо контролюєш ситуацію. І я налаштована на перемогу в цьому поєдинку!" - зазначила телезірка.

Зараз Лідія відчуває себе непогано, поки у неї не багато симптомів.

"Відчуваю себе добре. Температура 37,5. Особливих симптомів не відчуваю. З лікарем на зв'язку, приймаю медикаменти та вітаміни", — повідомила журналістка.

В коментарях провідною побажали здоров'я і якнайшвидшого одужання.

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