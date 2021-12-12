Дзеркальна дата 12.12.2021 переверне життя цих знаків Зодіаку з ніг на голову

Овен

Астрологи кажуть, що в справах, де оточуючі не плутаються у Овна під ногами, він здатний 12.12.2021 зробити неможливе!

Дзеркальна дата наділить Овна прямолінійним бажанням висловлювати все, що ви вважаєте за потрібне оточуючим прямо в обличчя. Щоб така поведінка Овна не стала грунтом для сварок, краще направити свій запал в яке-небудь мирне русло.

Рак

Для Рака 12.12.2021 стане часом для дій. Можна скільки завгодно будувати плани, проте коли-небудь їх треба втілювати в життя. Можливо, ви зважитеся почати якийсь проект, зізнатися в своїх почуттях, купити квитки на море або зробити покупку, про яку мріяли.

Цей день відмінно підходить для того, щоб вольовим рішенням взяти бика за роги. І навіть якщо попереду ще довгий шлях, не треба боятися: будь-яка дорога починається з першого кроку.

Терези

12.12.2021 Терезам слід рухатися прямо, щоб домогтися успіху. Все просто: ніякої хитрості, обману і спроб щось приховати.

У всіх сферах життя - і в дружбі, і в роботі, і в любові - Терезам допоможуть щирість і чесність. Чітко сформульована мета відкриє перед вагами нові можливості і нові двері.

Що потрібно і не потрібно робити в дзеркальну дату?

У цей день слід випромінювати позитивну енергію, щоб привернути у своє життя правильні установки.

Подаруйте кому-небудь усмішку, зробіть невеликий сюрприз близькій людині або колезі, позбавтеся від негативних думок, наведіть порядок в будинку. Будьте уважні не тільки до себе, а й до оточуючих. Допоможіть людині, яка потребує або пожертвуйте гроші (речі) на благодійність.

А ось сваритися і лаятися в цей день категорично не можна. Не встрявайте в конфлікти, не намагайтеся з'ясовувати відносини з близькими і вже тим більше, з незнайомими вам людьми.