RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Землю накриє потужною магнітною бурею: названа небезпечна дата

Автор: Світлана Мащенко

Березень буде "багатий" магнітними бурями, і найближча накриє Землю вже 6 березня. Всі дати метеоштормів у березні, кому вони загрожують небезпекою найбільше, і як вберегтися від їх впливу - читайте в нашому матеріалі.

Дати березневих магнітних бур назвали в Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН.

На думку астрофізиків, магнітна (геомагнітна буря) представляє собою один з видів геомагнітної активності. Це явище викликане надходженням в околиці нашої планети обурених потоків сонячного вітру і їх взаємодією з магнітосферою Землі.

Дати березневих магнітних бур

Найближча магнітна буря очікується 6 березня, а з 12 по 21 число буде ціла серія коливань, з піком активності 18-19 числа.

Магнітні бурі у березні (скрін: tesis.lebedev)

Кому небезпечні дні магнітних бур

У першу чергу вплив магнітних бур на собі відчувають метеочутливі люди, люди у віці, а також ті, у кого є які-небудь хронічні хвороби і стани. Особливо йдеться про гіпертоніків, гіпотоніків, людей з серцево-судинними проблемами.

При цьому безпричинна втома, апатія, сонливість, напади головного болю можуть бути і в тих, хто вважає себе абсолютно здоровим.

Лікарі радять уважно стежити в ці дні за своїм станом, уникати стресів, психоемоційних та фізичних навантажень. Якщо у вас є проблеми з тиском, його потрібно контролювати, стежити за серцевим ритмом.

Як мінімізувати вплив магнітної бурі на організм:

  • уникайте стресів і сильної фізичної активності, а тренування замініть прогулянкою на свіжому повітрі,
  • постарайтеся виспатися,
  • відмовтеся від алкоголю, куріння, кави, інших бадьорливих напоїв, важкої їжі,
  • прийміть контрастний душ вранці і теплу ванну перед сном.

Раніше ми писали, що до Землі наближається найшвидший астероїд.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України магнитная буря
Читайте також
Магнітні бурі у березні будуть штормити дуже сильно: названі небезпечні дати
У березні Землю накриє серія сильних магнітних бурь: прогноз експертів
Прогноз погоди