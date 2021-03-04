Землю накриє потужною магнітною бурею: названа небезпечна дата

На думку астрофізиків, магнітна (геомагнітна буря) представляє собою один з видів геомагнітної активності. Це явище викликане надходженням в околиці нашої планети обурених потоків сонячного вітру і їх взаємодією з магнітосферою Землі.

Дати березневих магнітних бур

Найближча магнітна буря очікується 6 березня, а з 12 по 21 число буде ціла серія коливань, з піком активності 18-19 числа.

Магнітні бурі у березні (скрін: tesis.lebedev)

Кому небезпечні дні магнітних бур

У першу чергу вплив магнітних бур на собі відчувають метеочутливі люди, люди у віці, а також ті, у кого є які-небудь хронічні хвороби і стани. Особливо йдеться про гіпертоніків, гіпотоніків, людей з серцево-судинними проблемами.

При цьому безпричинна втома, апатія, сонливість, напади головного болю можуть бути і в тих, хто вважає себе абсолютно здоровим.

Лікарі радять уважно стежити в ці дні за своїм станом, уникати стресів, психоемоційних та фізичних навантажень. Якщо у вас є проблеми з тиском, його потрібно контролювати, стежити за серцевим ритмом.

Як мінімізувати вплив магнітної бурі на організм: