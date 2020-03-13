Запорука хорошого імунітету: Маша Єфросиніна дала докладні поради по профілактиці коронавіруса

Маша Єфросиніна зізнається, що вона – справжній адепт чистоти. В умовах поширення коронавіруса, її відео про дезінфекційні засоби для рук в сумочці стало як ніколи актуальним, а багато підписників підтримали ініціативу ведучої. Тепер же вона вирішила записати звернення і прокоментувати ситуацію з введенням карантину в Україні.

"Те, що ввели карантин – це правильно. Що б там не писали. Я вважаю, що розсудлива людина повинна зрозуміти, що карантин – це добре. Це як мінімум, запобігання поширення вірусу в тих швидкостях, з якими в якийсь певний момент нам вже не впоратися",- розпочала ведуча.

"Давайте просто думати! Я почала зверення з фрази, що планету стрясає проблема з якоюсь вірусною інфекцією. Напевно ж у них є підстави, чорт забирай, так робити: закривати кордони, вводити карантини, закривати авіарейси. Напевно, є люди, які займаються цією проблеми і їм видніше. Якщо все зведено в таку ступінь розробки тотального запобігання її розвитку в планетарному масштабі, значить щось таки в цьому є", - звернулася вона до скептиків.

Маша поговорила і про паніку в супермакетах і продуктових магазинах. Вона звернула увагу на те, що люди змітають всі продукти, а полиці - порожні. "Поясніть мені, будь ласка, навіщо це робити ? Нас не заривають в бункерах, не закопують під землю. Ми продовжуємо жити лише захищаючись і дотримуючись запобіжних заходів", - нагадала ведуча.

"Маски не купити і не дістати. Носити маску здоровій людині немає сенсу – маску повинен носити хворий або лікарі, які приймають величезну кількість хворих", - підкреслила теледіва і звернулася до виробників медичних масок з проханням вплинути на ситуацію на ринку, адже в Інтернеті їх вартість досягла рекордної суми: від 1000 до 5000 грн. за упаковку.

"Давайте не будемо цілуватися, обніматися. Люди ображаються. Давайте знайдемо домовленість, паритет, що ми не будемо цілуватися, обніматися. Це нормально! Тимчасова обережність", - закликала Маша.

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Вона порадила багато гуляти на свіжому повітрі, в парку, в лісі і не йти туди, де велике скупчення людей.

"Давайте згадаємо ті часи, коли нам наші мами розповідали якісь історії з життя. Коли ми з мамою гуляли в моєму дитинстві, ми так вивчили таблицю множення. Я в перший клас прийшла взагалі дуже суперкрута – я знала всю таблицю множення. А всього лише це було продиктовано тим, що народилася моя сестра Ліза і нам потрібно було годинами з нею гуляти, тому що вона спала тільки на вулиці в колясці", - розповіла історію з життя Маша.

Також ведуча дала інструкцію для тих, хто запідозрив у себе симптоми коронавіруса і підкреслила, що ці поради їй дали безпосередньо представники МОЗ.

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

"Якщо у вас висока температура, Вам потрібно залишитися вдома, зателефонувати лікаря або швидку. І описати ваш стан. По телефону вас будуть вести, контролювати. І, виходячи з Вашого стану, до Вас приїдуть або будуть продовжувати контролювати в телефонному режимі. Якщо стан погіршується, температура тримається висока, у Вас обов'язково візьмуть тест на грип, щоб виключити будь-який грип. Якщо це не підтвердиться, у Вас візьмуть тест на коронавірус", - проконсультувала підписників Маша.

"Спокій – запорука хорошого імунітету, а він нам всім зараз необхідний!" - підсумувала ведуча.

Раніше Маша Єфросиніна показала свій ідеальний ділової аутфіт в трендових кольори сезону.