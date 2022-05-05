Викликає рак матки і протипоказана вагітним? Міфи про лазерну епіляцію, в які ви досі можете вірити

Послуги з лазерної епіляції доволі популярні серед українок. Багато салонів, які закрилися в перші дні війни, вже відновлюють свою роботу. Але дехто все ще боїться робити цю процедуру, навіть якщо дуже хоче.
Річ у тім, що у мережі трапляються дописи про небезпеку ЛЕ. Пишуть навіть, що вона викликає рак матки чи шкіри, або категорично протипоказана вагітним... Але більшість з подібних "страшилок" - всього лише міфи. І відома гінеколог Олеся Марищук в своєму Instagram розвінчала їх.
Нічого спільного з опроміненням лазерна епіляція не має. Промені лазера - це світло з великою густиною енергії. Метод заснований на принципі "селективного фототермолізу" - вибірковому поглинанні світла різними біологічними структурами.
У випадку ЛЕ пігмент волосся меланін поглинає світлові хвилі, нагрівається і руйнує дермальний сосочок волосини. Через деякий час волосина випадає.
Лазерний промінь зосереджує енергію у певній ділянці. Глибше потрібної ділянки випромінювання не проходить.
Отже, лазер діє тільки в дермі, реагуючи на пігмент меланін у волосяній цибулині і не проникає в підшкірно-жирову клітковину (а тим більше на матку, яєчники чи ще кудись).
Лазерна епіляція зони бікіні (фото: freepik.com)
Дослідження вказують на те, що лазер абсолютно безпечний.
Саме ультрафіолетове випромінювання є провокуючим чинником раку шкіри. А також генетична схильність, специфічний генотип (надто білошкірі люди) чи наявність сонячних опіків в анамнезі.
Чомусь всі бояться лазеру як вогню, але з цілковитим спокоєм смажаться влітку на сонці і не наносять щодня санскрін (косметичний засіб із SPF, який містить інгредієнти для поглинання або блокування ультрафіолету - ред.).
Вагітні та годуючі не брали участь у дослідженнях впливу ЛЕ на організм.
Але шляхом нехитрих роздумів ми можемо зробити висновок, що очевидної шкоди ЛЕ на плід та організм вагітної немає.
Проте я рекомендую відкласти лазерку на період вагітності та лактації, адже через нестабільний гормональний фон є ризик отримати пігментацію.
Лазерна епіляція зони бікіні (фото: pexels.com)
Вагітним не можна, бо є ризик пігментації. Лазерка ніяк не впливає на гормональний фон чи склад грудного молока. Це неможливо!
Єдиний пункт, що є міфом на 50%. "Проблема з андрогенами" - розмите
поняття. Повинен бути чіткий діагноз, який спочатку оцінюють спеціалісти.
Якщо ви страждаєте на гірсутизм, відвідайте гінеколога та ендокринолога, а тоді уже - на лазерку. Ефективність ЛЕ при гіперандрогенії може знижуватись, але вона точно не нульова.
Часто лікарі навпаки рекомендують після або одночасно з терапією позбавлятись небажаного волосся методом ЛЕ.
Міф! ЛЕ - це поєднання світлової і теплової енергії. Випромінювання вашого телефону більш шкідливе, ніж ЛЕ.
Чому ж ніхто не придумав, що користування мобільними провокує онко?
Рекомендую перечитати відповідь до пункту. Суть така ж.
Знаєте, що дійсно негативно впливає на жіноче здоров'я? Незахищений секс,
відвідини гінеколога раз на 5 років, недотримання лікарських рекомендацій. І
кожен пункт я можу обґрунтувати.
А як міф "від ЛЕ стають безплідними" обґрунтовують ті, хто це говорить? Невідомо...
Можна. І якщо у вас є міома матки чи кіста яєчника - теж можна.
Лазерна епіляція (фото: freepik.com)
Якщо лазерна епіляція була проведена якісно - зруйновані фолікули не поновлять свій ріст.
Так, існує близько 20% "сплячих" фолікулів, які можуть нагадати про себе після вагітності чи фізіологічних гормональних перебудов. Додайте до цього відсоток тих фолікулів, які були пропрацьовані не коректно і з часом повернулись до звичного стану. І матимете логічне пояснення раптового відновлення росту волосся.
Спеціаліст нагадує: будь-які новоутворення чи хвороби шкіри - привід проконсультуватися з дерматологом і обговорити з ним доцільність лазерної епіляції саме у вашому конкретному випадку!
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А ще тримайте інструкцію по догляду за проблемною шкірою без доступу до спецзасобів.
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