Як вигідно купити iPhone 11 та інші новинки Apple

Шукайте новинки за спеціальними цінами лише в магазинах авторизованих реселерів Apple!
В Україні офіційний старт продажів нових моделей iPhone 11, Apple Watch Series 5 та iPad останнього покоління розпочнеться вже через тиждень, 11 жовтня, і лише перші 4 дні, з 11 по 14 жовтня, їх можна буде придбати за спеціальними зниженими цінами!
Так, перші покупці офіційних iPhone 11 та iPhone 11 Pro зекономлять 2 000 грн. А ті, хто в перші дні від старту продажів придбають Apple Watch та новий iPad, зможуть заощадити тисячу гривень.
Цього року ажіотаж навколо новинок Apple досяг максимуму. Більшість моделей з досвіду інших країн «розлітаються» з полиць магазинів протягом декількох годин. Для тих, хто хоче бути впевнений, що отримає бажану модель, рекомендуємо вже сьогодні зробити попереднє замовлення. Так ви не тільки підстрахуєте себе, але і можете бути впевнені, що заощадите на купівлі. Заощаджені гроші рекомендуємо використовувати на придбання оригінальних аксесуарів Apple, лінійка яких також оновилася з настанням нового сезону
Спеціальні ціни на перший вікенд офіційного запуску:
Крім того, у мережі магазинів iOn, яка має статус Apple Premium Reseller, лише в перші 4 дні будуть діяти спеціальні ціни за програмою Trade In – ви зможете ще вигідніше здати свій старий iPhone та купити новий з мінімальною доплатою. Детальніше на сайти ion.ua
Шукайте новинки за спеціальними цінами лише в магазинах авторизованих реселерів Apple!
Особливість iPhone 11 – абсолютно нова система з двох камер із надширококутною камерою з нічним режимом зйомки, яка дозволяє робити фото та відео вражаючої якості. Смартфон зможе пропрацювати цілісінький день без підзарядки. Він надійно захищений від води та пилу, а також має шість кольорів корпусу – від класичних Black і White до стильних Purple і Green
iPhone 11 Pro & iPhone 11 Pro Max отримали революційну систему з трьох камер із вражаючою подвійною оптичною стабілізацією зображення і 4-кратним оптичним зумом, які здатні робити якісні професійні знімки навіть у темряві. Їхній час роботи без підзарядки – цілий день, а корпуси отримали ще кращий захист від води. Яскравий екран, створений за новітньою технологією Super Retina XDR, дозволяє дивитися фільми та серіали в форматі HDR. А процесор вирізняється розширеною підтримкою технології машинного навчання. Pro Max оснащений збільшеним дисплеєм – діагоналлю до 6,5 дюймів.
Новий iPad має дисплей Retina діагоналлю 10,2 дюйма, значно вищу продуктивність порівняно з попередніми моделями та підтримку повнорозмірної клавіатури Smart Keyboard та Apple Pencil. Доповнює вражаючі властивості пристрою нова операційна система iPadOS, визначальною рисою якої є поліпшена багатозадачність.
Apple Watch 5-го покоління може похизуватися екраном Always On, вбудованим компасом, датчиком рівня шуму, а час роботи від одного заряду збільшився до 18 годин.
Нагадаємо, що попереднє замовлення на новинки можна буде оформити з 4 жовтня, тож встигніть придбати їх за акційними цінами!