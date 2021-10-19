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Друга половина жовтня принесе щастя цим знакам Зодіаку: перевірте список

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Вівторок 19 жовтня 2021 05:27
Друга половина жовтня принесе щастя цим знакам Зодіаку: перевірте список Фото: Астрологи назвали головних щасливчиків у другій половині жовтня (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Гороскоп на жовтень 2021 року говорить про те, що друга половина місяця стане більш вдалою для багатьох представників зодіакального сузір'я. Планети почнуть розвертатися з ретроградного руху з 18 жовтня і це дасть поштовх до того, що багато складних ситуацій почнуть вирішуватися.

Астрологи назвали знаки Зодіаку, для яких друга половина жовтня стане періодом щастя та удачі. Про це інформує SlovoFraza.

Телець

Представники цього знака Зодіаку стануть справжніми улюбленцями Фортуни і їх чекають дуже вдалі дні. Удача буде супроводжувати у всіх сферах життя і діяльності, куди б вони не направили свої сили та енергію. Єдине, про що просять астрологи – не йти на невиправданий ризик, який стосується грошей.

Близнюки

Народжених під цим сузір'ям очікує в жовтні успіх в діловій сфері. Вдалими стануть ділові переговори, спілкування з партнерами по бізнесу, укладення договорів. В особистому житті все буде тихо і спокійно. Як відзначають астрологи, Близнюкам в романтичній сфері не вистачає драйву - додайте трохи вогню.

Рак

Зірки та планети вже приготували для Раків сюрприз і їх чекають явні зміни в кращу сторону. Астрологи відзначають, що Раки зможуть досягти швидкого і бажаного результату в тій справі, яку вони виберуть у другій половині жовтня.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що чекає всі знаки Зодіаку в найближчий тиждень, з 18 по 24 жовтня.

А також ми розповідали про те, які поради дали астрологи для всіх жінок за знаком Зодіаку на 18-24 жовтня.

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