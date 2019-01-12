Зустрічі з друзями і відпочинок: що зірки радять знакам зодіаку 13 січня

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Астролог рекомендує в цей день побільше приділити час сім'ї і друзям

13 січня зірки радять присвятити родині, близьким, а також спілкування з друзями. День буде спокійний і розмірений, постарайтеся нікуди не поспішати. Повний гороскоп для всіх знаків зодіаку опублікований на сторінці horo_everyday Instagram.

Овен

Гороскоп пророкує Овну серйозна розмова з шефом, але після нього вам доведеться різко міняти свої робочі плани. Якщо будете дисциплінованими, то ніхто не звинуватить вас у бездіяльності. Відмінний день для поїздок, відпочинку на турбазі, а також занять активними видами спорту. Увечері Овен зануриться в спогади про далеке минуле.

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Телець

13 січня Тельцю доведеться побігати по інстанціях, щоб домогтися справедливості. Сил і часу буде витрачено чимало, як і грошових коштів на консультацію в юриста. Інтелектуальні завдання призведуть Тельця до успіху і визнання в інтернеті. Ви нарешті знайшли ту дорогу, яка вам дійсно цікава, важлива і захоплююча.

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Близнюки

Гороскоп радить Близнюкам поспостерігати за своєю поведінкою зі сторони. Підвищена емоційність призведе до сварок з близькими людьми і психічної неврівноваженості. На побутові проблеми погляньте філософськи. Якщо вони є, значить, вирішуйте їх, не відходячи від каси. До речі, з грошима Близнюки сьогодні "дружать". Збитки вам не загрожують.

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Рак

13 січня 2019 року Рак так майстерно блисне талантами і харизмою, що позаду залишаться заздрісники і конкуренти. Нарешті, вами щиро захоплюються, закидають компліментами і пропонують співпрацювати на вигідних умовах. Тонкий гумор і чуйний підхід знадобиться Раку в любовній сфері. Відносини з партнером різко зміцняться без особливих зусиль.

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Лев

Гороскоп радить Леву провести час з друзями, з якими він не бачився сотню років. Добре, що знайшлися ініціатори вашої зустрічі, а то б взагалі заблукали у величезному світі. Події в особистому житті будуть настільки прозаїчними, що Леву захочеться все різко змінити. Увечері вирушайте в кафе, щоб розвіятися і від душі повеселитися.

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Діва

13 січня Діва буде такою цікавою і зарозумілою, що відштовхне від себе всіх, з ким чудово спілкувалася. Можливо, що ви зайшли занадто далеко, демонструючи свої великі таланти. Плідною виявиться розмову з одним з колег, не відмовляйтеся від його мудрих порад. У фінансах у Діви все йде якнайкраще.

Терези

Гороскоп обіцяє Терезам короткі та далекі відрядження, які призведуть до фінансового благополуччя. Якщо підійти до всього обережно і без тремору, то можна вийти на новий рівень розвитку. Причому, не тільки професійного, але і особистісного. Терезам не заважає зателефонувати з тими, з ким він планує організувати спільну справу.

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Скорпіон

13 січня 2019 року Скорпіону не бажано показувати свої слабкі сторони, навіть якщо на душі сльота і похмуро. Врахуйте, що вас можуть використовувати в своїх інтересах, а ви дуже не любите. Акуратніше в словах, особливо, якщо розмовляєте з родичами. Близьких людей легко образити, тому Скорпіону краще промовчати в складних ситуаціях.

Стрілець

Гороскоп рекомендує Стрільцеві прожити цей день душевно і доброзичливо. Допомагайте близьким людям, оточіть їх піклуванням і увагою. Добре пройдуть у Стрільця заняття, спрямовані на очищення організму і зміцнення імунітету. Постарайтеся не реагувати на критику колег і тих, хто некомпетентний у ваших робочих справах.

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Козеріг

13 січня 2019 року Козерогові, не дивлячись на холодну погоду, треба частіше бувати на свіжому повітрі. Погуляйте, відвідайте ті місця, які вам давно знайомі. Ви відчуєте неймовірний приплив сил, поринувши в спогади про далеке дитинство і романтичної юності. У харчуванні потрібен суворий контроль! Козерогові слід дотримуватися дієти і пропити вітаміни.

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Водолій

Гороскоп обіцяє Водолію день, коли можна запросто втілити у життя всі намічені плани. Нехай комусь ваші ідеї здаються навіженими, але ви-то справжній реаліст. Тим більше, що є можливості отримати пропозиції від зарубіжних партнерів. У далекій поїздці або в гостях у друзів Водолій зустріне свою «другу половинку».

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Риби

13 січня 2019 року Риби будуть самі страждати від перепадів настрою, але керувати емоціями виявиться складним заняттям. Особливо, якщо поруч кого-то так і підмиває вас вивести з рівноваги. Для фінансового збагачення Рибам потрібно підмога з боку. Зверніться до тих, кого давно знаєте і, хто реально здатний допомогти вам.

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