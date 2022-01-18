"Вовча" повня в січні 2022 переверне життя цих знаків Зодіаку з ніг на голову

Пік повного Місяця - 18 січня о 01:51 за київським часом.

Телець

Вам в голову прийде маса блискучих ідей, які потребуватимуть свого втілення. Ви можете затіяти, як дрібні проекти - генеральне прибирання або покупку предметів побуту. Так і більш серйозні типу перестановки меблів або навіть ремонту. Головне: вам точно захочеться змін!

Рак

Якщо ви присвятите цей день думкам про те, як поліпшити матеріальне становище, то "намалюєте" відмінний план, який допоможе вам непогано заробити. Планування відпустки, ремонту, будь-яких великих покупок допоможе Раку не прогадати.

Скорпіон

У цей день ви зможете все акуратно розкласти по поличках. Неважливо, про що йде мова, - про велику подію в його житті, дієту, відпустку або вечірку. Спланувавши завтра будь-яку дію заздалегідь, Скорпіон прирече її на успіх!

Риби

Цей день надає Рибам шанс зібрати інформацію з якогось питання, почути цінну пораду або відмінну ідею. Надалі все це може їм стати в нагоді, тому вам не варто відволікати увагу оточуючих на себе. Навпаки, будьте уважні самі: вчіться, слухайте, запам'ятовуйте.