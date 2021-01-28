Я бачив біль в очах: учасник "Холостячки" зробив відверте зізнання про шоу

Найбільш харизматичний учасник шоу "Холостячка" Андрій Шатирко - ведучий, блогер і артист - розповів про свою участь у шоу, про хвилю хейту, який посипався на нього і про щирий біль, що йому довелося відчути на проекті.

Про це шоумен повідав в "жорсткому інтерв'ю" блогеру Павлу Ковчегу.

"Далі шоста серія... Стрибок з парашутом, діалог про сім'ю... І Ксюша мені каже: "Ні". Я виходжу і бачу кадр в кадрі - в очах біль. І мені дох*** людей сказали, а ти, виявляється, був щирим", - розповідає Андрій.

Після цього думка більшості людей, які звинувачували Андрія в награності, різко змінилася.

"А в 10 серії я взагалі інший. І тільки після десятої серії мені баби почали писати, пропонувати побачитися", - додав Шатирко.

Після цього до нього посипалися різного роду пропозиції з боку жіночої статі. Хлопець зізнається, що йому навіть пропонували фінансове забезпечення.

Андрій додав, що вже два роки закоханий у дівчину, з якою у нього "плаваючі" стосунки. Після проекту вони знову зійшлися і тепер зустрічаються.

Учасник "Холостячки" розкрив секрети шоу

Нагадаємо, що наприкінці грудня українці дізналися, що "Холостячка" Ксенія Мішина вибрала свого чоловіка. Ним став гуморист і ведучий Олександр Еллерт, з яким актриса стала жити разом відразу ж після проекту.

Пара настільки популярна, що астролог дала оцінку їхнім стосункам та розповіла про перспективи такого союзу.