Ведучий "плюсів" підчепив COVID-19: це тільки здається, що вірус далеко

Також Гордєєв закликав українців дотримуватися правил карантину та вимог ВООЗ і МОЗ, та підкреслив: це тільки здається, що вірус далеко.

"За перших симптомів - зробіть тест і проконсультуйтеся з лікарем! Дбайте не тільки про своє здоров'я, а й близьких, усіх, хто оточує", - закликав телеведучий.

Як пояснив Гордєєв, перші ознаки захворювання супроводжувалися сильним головним болем та болем у м'язах, а згодом додалися респіраторні симптоми.

"Подумав, що це перевантаження і недосипання через складний робочий графік... Все ж вирішив здати тест на COVID-19 у лабораторії біля будинку. Він виявився "позитивним", - розповів Єгор.

Ведучий додав, що за пару днів до такого неприємного сюрпризу практично не знімав маску. Гордєєв не уявляє, де і як саме він підчепив коронавірус.

Зараз він знаходиться на самоізоляції.

"П'ю агато рідини - найголовніше стежити за станом здоров’я та дотримуватися рекомендацій свого лікаря... Маю підвищену температуру, турбує головний біль і біль у горлі. Буду старатися не навантажуватися, а відпочивати і набиратися сил. Планую самостійно відвідати лікаря вже після одужання та пройти всі необхідні обстеження стану здоров'я, а також отримати рекомендації щодо покращення "післяковідного" стану", - розповів Єгор.

Чоловік також зареєструвався в додатку "Дія" для відстеження власної самоізоляції вдома.

"Налаштований на одужання і багато планую", - зазначив Гордєєв.

Також він звернув увагу, що Київ увійшов до "помаранчевої" зони карантину, і відповідно підвищився рівень загрози нової повної ізоляції.