Ведучий "Орла і Решки" ледь не загинув: так страшно не було ніколи в житті

На екваторі, в самому центрі Африки знаходиться її велетенське блакитне серце - озеро Вікторія. Саме до цього неймовірного дива світу вирушила команда тревел "Орел і Решка". Уїк-енд змусив ведучих пережити весь спектр емоцій: захоплення від озера, здивування від місцевої їжі, жах від умов життя людей і, звичайно, адреналін. У ведучого програми Антона Зайцева його було навіть занадто, адже тамтешня розвага ледь не вартувала йому життя.

"Озеро Вікторія дало життя величезній африканській річці Ніл. Вона вважається найдовшою на планеті. Ніл бере свій початок в північній частині озера Вікторія, долає савани, пустелі, гігантські мегаполіси і за шість тисяч кілометрів впадає в Середземне море. У самих витоків Нілу утворилися небезпечні пороги. Тут влаштовують екстремальні розваги - рафтинг по бурхливій річці", - розповідає він.



Антон Зайцев був за крок від смерті (фото: пресслужба Нового каналу)

Антон не міг пройти повз таку можливість. Тому, заплативши 160 доларів, вирушив назустріч небезпечним пригодам.

"Для розігріву зустрічаємо перший поріг під назвою "ранковий душ". Насправді, адреналін зашкалює, але це ще "дитячий поріг". Наступні десять кілометрів зустрічаємо пороги, де кожен небезпечніше попереднього. Але жодне з цих випробувань не може зрівнятися з тим, що чекало нас далі", - згадує ведучий Нового каналу.

В кінці маршруту Антон доплив до порога п'ятої категорії складності, який назвав "гігантською м'ясорубкою". І не дарма, адже тут він був за крок від смерті. Його човен накрило неймовірно сильним потоком, і ведучий опинився під водою. Виринути було майже неможливо.

"Цей поріг потрібно проходити ближче до берега, де течія трохи слабше. Але я розгубився. Мій капітан намагався звернути в сторону сам, але зрозумів, що не встигає, тому вирішив пройти поріг швидкості. Але і це не вдалося, тому човен перекинувся. Я намагався знайти хоч якусь опору, щоб виринути і набрати повітря, але течією тягнуло вниз, а вода сильно била по голові. Так страшно мені не було ніколи в житті", - зізнався Зайцев.

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