Україну заллє дощами і накриє мокрим снігом: яких областей торкнеться жахлива погода

На сході країни дощами зачепить Донецьку та Луганську області, а також Дніпро. В інших областях йтиме сніг та мокрий сніг, у Полтаві можлива снігова злива. Можливий сильний штормовий вітер. Нічна температура повітря становитиме +2 +4 градуси, вдень повітря прогріється до +4 +7 градусів, у Дніпрі до +10 градусів.

У південних областях без істотних опадів, невелика хмарність і сильний вітер. Вночі від +2 до +4 градусів, вдень від +10 до +12 градусів, в Одесі до +14 градусів. У Криму сонячно і сухо, вночі +2 +4 градуси, вдень від +10 до +12 градусів.

Північні області накриє снігом та мокрим снігом з дощем, вітер зі штормовими поривами. Вночі в регіоні близько +1 градуса, вдень очікується до +3 градусів.

На заході синоптики прогнозують сильні зливові дощі вночі та мокрий сніг у денні години. Вночі від +1 до +3 градусів, вдень очікується до +3 +4 градусів.

В центральній частині країни йтимуть дощі, місцями можливий мокрий сніг та сніг з дощем. Вночі від +2 до +4 градусів, вдень від +3 до +6 градусів.

У Києві 5 березня синоптики прогнозують сильні дощі та мокрий сніг, вітер північно-західний, зі штормовими поривами. Нічна температура очікується близько +2 градусів, вдень прогріється до +4 градусів.

Карта погоди в Україні на п'ятницю, 5 березня