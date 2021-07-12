Україну розжарить до +37 градусів: де і коли буде найнебезпечніша погода

Погода в Україні принесе люту спеку цього тижня. Пік температури очікується 15-16 липня, коли температура досягне +37 градусів в деяких регіонах.

Якою буде погода протягом тижня в Україні, і коли відступить спека - читайте нижче в нашому матеріалі.

Понеділок, 12 липня, буде спекотним, але в деяких областях розіграється стихія. Згідно прогнозу Українського гідрометцентру, у південних, центральних областях, на Прикарпатті та Закарпатті очікуються грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/сек.

Температура в цей день буде +29+ 3 градуси. Також синоптики попереджають про небезпеку пожеж.

"12-14 липня у більшості західних, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Вінницькій, Полтавській, 13-14 липня та Харківській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться у повідомленні.

Скрін: Погода в Україні 12 липня (meteo.gov.ua)

13 липня атмосферний фронт з дощами і грозами очікується на правобережній частині України, крім крайнього заходу. Температура у вівторок +31+33, але на півдні градуси нижче - від +27 до +29.

В середу, 14 липня, у країні пануватиме антициклон - опади не передбачаються, а температура +31+33 по всій країні.

Скрін: Погода в Україні 13-14 липня (meteo.gov.ua)

15 липня термометри покажуть +32+37 градусів, найспекотніше на півдні та сході. Трохи нижче градуси - від +30 до +33 на Заході і в Одеській області. На крайньому заході можливі опади.

В п'ятницю, 16 липня, знову буде до +37 градусів, але із заходу почне заходити повітря свіжіше. Тут очікується гроза і +27+30 градусів.

Скрін: Погода в Україні 15-16 липня (meteo.gov.ua)

Коли знизиться температура

Після лютої спеки температура різко скакне вниз - до +25 градусів. Синоптики прогнозують, що свіже повітря разом з атмосферним фронтом зайде в країну із заходу з 16-17-го липня. 19-20-го прохолодніше стане майже по всій країні, а 22-23-го липня більш низька температура добереться і до крайнього сходу.