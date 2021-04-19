Україну накриє потужними грозами і зливами: де буде найнебезпечніша погода

Погода в Україні серйозно зіпсується вже у вівторок, 20 квітня. Синоптики обіцяють грози, штормовий вітер, а місцями - зливи. За попередніми прогнозами, весь тиждень буде грозовий - аж до Благовіщення, 25 квітня.

Прогнозом з нами поділилися синоптики Наталка Діденко і Український гідрометцентр.

"До нас летить циклон! З-за Чорного моря в Україну 20-го квітня переміститься атмосферний вихор з низьким тиском в центрі", - пише Наталка Діденко.

Вона прогнозує, що циклон накриє південні області вже в ніч на 20-те квітня. А протягом доби захопить східні та центральні області.

"Дощі можуть бути сильними! До опадів приєднається сильний вітер", - попереджає синоптик.

У західних областях інша циклонічна активність, але теж з дощами, місцями - грози, а в Карпатах - з сильними зливами.

А от Київська і Вінницька області, за словами синоптика, "зможуть пропетляти між західною вологою і циклонічними південними дощами". У цих регіонах без серйозних опадів 20 квітня.

Температура залишається прохолодною - вдень від +9 до +13, а вночі +3+7 градусів.

В Києві у вівторок буде холоднувато. Вночі +3+6, вдень +10+12 градусів. Опади можливі, але нічого серйозного. А от північний вітер у вівторок буде поривчастим.

"Тиждень прийде з циклоном, а завершиться Вербною неділею, яка також буде холодною і вітряною", - прогнозує синоптик.

Синоптики Українського гідрометцентру на картах показали, якою буде погода в Україні у вівторок, 20 квітня.

Фото: Погода в Україні 20 квітня (meteo.gov.ua)