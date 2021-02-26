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Україну почне заливати дощами і засипати снігом: синоптики раптово змінили прогноз

Автор: Анна Шиканова

Погода в Україні в найближчу добу кардинально зміниться. Тепло і сонячна погода зникнуть, а на зміну їм прийдуть дощі, мокрий сніг і похолодання.

Як повідомляють в Українському гідрометцентрі, в суботу опадами накриє практично всю територію України, а місцями буде йти не тільки дощ, а й мокрий сніг.

На сході країни хмарно, уночі буде йти сніг, а вдень – мокрий сніг та сніг з дощем. Температура повітря вночі становитиме від +2 до +4 градусів, вдень очікується від +3 до +5 градусів.

У південних областях вночі пройде дощ, вдень очікується похмура погода з невеликими проясненнями. Очікується сильний вітер з поривами. Вночі від +3 до +5 градусів, вдень прогріється до +6 +9 градусів.

На півночі очікується посилення вітру до штормових значень, уночі буде йти дощ, вдень – сніг та мокрий сніг. Температура повітря вночі буде близько +3 градусів, вдень очікується до +5 градусів.

Західні області накриє негодою. Уночі буде йти дощ у більшості областей, а вдень його змінить сніг, мокрий сніг та сніг з дощем. Температура повітря вночі становитиме від +3 до +5 градусів, вдень очікується від +5 до +7 градусів, на Закарпатті до +9 градусів.

В центральній частині країни очікується сильний штормовий вітер, уночі буде йти сніг, а вдень – дощ. Температура повітря вночі коливатиметься від +2 до +4 градусів, вдень очікується від +3 до +5 градусів.

У Києві 27 лютого синоптики прогнозують сильний вітер, зі штормовими поривами. Вночі пройде дощ, а вранці він зміниться снігом та мокрим снігом. Температура повітря вночі очікується від +2 до +4 градусів, вдень від +4 до +6 градусів.

Карта погоди в Україні на суботу, 27 лютого

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики дали невтішний прогноз погоди на весну в Україні.

А також ми розповідали про те, що метеорологи прогнозують в Україні аномальне літо.

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