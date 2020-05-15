ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Коли в Україні повністю знімуть карантин з ТРЦ, і де вони вже працюють

Lite » Стиль життя 15.05.2020 - 18:05
Коли в Україні повністю знімуть карантин з ТРЦ, і де вони вже працюють
ТРЦ у Києві (фото: РБК-Україна)

ТРЦ залишаються закритими у трьох регіонах України

ТРЦ в Україні відновили роботу з 11 травня, але не у всіх містах. Київ, Львів і Чернівецька область поки що відмовилися від такого ослаблення карантину через ризик нового спалаху коронавірусу.

В ТРЦ "Гулівер" Styler розповіли, що в них працює тільки продуктовий магазин, всі інші відділи залишаються закритими.

"Чекаємо розпорядження Кабміну і київської влади. Поки відкриття ТРЦ не планується. Стежте за публікаціями в наших соцмережах - як тільки буде щось відомо точно, ми відразу ж оголосимо", - відповіла адміністрація "Ocean Plaza".

Тим часом у КМДА кажуть, що відкривати торгово-розважальні центри в Києві поки що просто небезпечно, бо повноцінно дотримуватися там санітарно-епідеміологічних вимог неможливо.

Знову ж таки, відкриття ТРЦ в столиці залежить від того, яка буде ситуація з коронавірусом, розповів заступник голови КМДА Валентин Мондрієвський в ефірі одного з телеканалів.

Зазначимо, що в інших великих містах України ТРЦ відкрилися з 11 травня (крім розважальних зон), але українці не скрізь масово побігли на шопінг. Приміром, в Одесі люди кинулися на пляжі, в парки і сквери, проігнорувавши місцеві ТРЦ, які в результаті були майже порожні.

А от у Чернігові в ТРЦ Hollywood - єдиний великий торговий центр у цьому регіоні - прийшло багато відвідувачів в перший день відновлення роботи. У ТРЦ навіть утворилися чималі черги, пишуть місцеві ЗМІ.

Щоб потрапити у відкриті ТРЦ тепер потрібно дотримуватися таких правил:

  • Вхід в ТРЦ дозволяється тільки в масках.
  • При вході в ТРЦ у вас перевірять температуру. Якщо у гостей виявлять підвищену температуру або ознаки ГРВІ, їх не допустять в ТРЦ.
  • При вході в ТРЦ треба продезінфікувати руки та взяти одноразові рукавички.

Згідно з планом Кабміну щодо виходу з карантину, ТРЦ повністю повинні мають запустити лише на четвертому етапі. При цьому в кожній області протягом 10 днів має бути не більше п'яти нових випадків коронавіруса. А ось часткове відкриття ТРЦ планувалося на третьому етапі (умова - 10 днів підряд кількість тих, хто одужав, повинна бути удвічі більше тих, хто захворів). Але уряд, щоб уникнути кризи бізнесу, вирішив форсувати події.

Зазначимо, що такі заходи - коли ослаблення карантину відбувається вибірково по регіонах - відноситься до адаптивного карантину, на який вже скоро перейде вся Україна.

Автор: Світлана Дудукало

Теги Новини України ТРЦ
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся