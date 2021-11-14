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Три знаки Зодіаку дуже скоро накриє удачею: знайдіть себе в списку щасливців!

Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на листопад 2021 розповість про три знаки Зодіаку, яким усміхнеться удача вже зовсім скоро. Астрологи вважають, що цим трьом улюбленцям долі сильно пощастить на прийдешньому тижні з 15 по 21 число.

Про це пише Slovofraza.

Овен

Овнам на майбутньому тижні важливо жити справжнім, переставши фокусуватися на негативі минулого. Також вам важливо менше спілкуватися з людьми, які вічно всіх критикують і породжують сумніви.

Для вас настає час змін, але не зовнішніх, а внутрішніх. Перегляньте деякі свої моральні підвалини і життєві правила, і зміни на краще прийдуть до вас, коли ви цього будете чекати найменше!

Діва

Представникам цього знака зірки і планети допоможуть розкрити своє справжнє призначення в житті. Це ідеальний час для отримання нових знань, знайомств.

Можливо, у вашому житті з'явиться нова людина, яка допоможе вам відкрити очі на щось дуже важливе, поділитися з ними якоюсь істиною, знаннями, думкою.

Скорпіон

На цьому тижні зірки допоможуть Скорпіонам налаштуватися на потрібну хвилю, щоб тиждень не закінчився на мінорній ноті. Життя цих людей може кардинально змінитися.

У першій половині тижня люди даного знака можуть зустріти на своєму шляху велику удачу. Астрологи радять користуватися кожною можливістю.

Раніше Павло Глоба розповів про знаки Зодіаку, яким пощастить з грошима в 2022-му році.

Також астролог розповіла про особливий період, який нам принесе Венера в Козерозі.

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