Ці три містичних знаки Зодіаку боялася сама Ванга: що їх чекає цієї весни

Лев

Віщунка вважала представників цього знака дуже хитрими, вразливими і недовірливими, які завжди викликають сумніви у оточуючих людей. Леви всіляко прагнуть домагатися якихось визнань, а досягнувши матеріального успіху, часом не розуміють, як розпорядитися власними фінансами.

До кінця березня Левам слід побоюватися конфліктів, розриву відносин з бізнес і особистими партнерами по шлюбу аж до розлучення, тому слід стримати свій запал. Можуть бути зради з боку партнера. Або ви самі можете піддатися пристрасті і зрадити коханій людині і через це втратити її. Світські контакти, романтичні захоплення і сексуальні стосунки стануть особливо активними в цьому місяці.

Скорпіон

Скорпіони розумні, освічені й начитані особи, вони можуть займати будь-яку посаду і завжди доходять до керуючого. Завжди у них все гарно і добре виходить. При цьому Ванга не могла прочитати думки цих людей, тому побоювалася їх. А щоб ними керувати або дізнатися їх майбутнє, необхідно витрачати власну енергетику, після чого потрібно довго відновлюватися.

Скорпіонів чекають захопливі поїздки, відвідування виставок і презентацій, навчання, участь у семінарах і конференціях, цікава інформація, приємні зустрічі та знайомства, які можуть перерости в любовні.

Риби

На думку провидиці, ці люди мають дуже сильну енергетику, вона змушує навколишніх робити щось особливе та незвичайне. Риби здатні на багато див, їм варто тільки чогось сильно захотіти, як все буде тут же збуватися. При цьому вони загадкові, ранимі і дуже вперті особистості, з якими буває дуже важко в спілкуванні.

До кінця березня Рибам буде щастити у багатьох сферах життя. Можливе здійснення та реалізація планів і цілей. В цей час можуть з'явитися заступники, спонсори, надійні друзі, які допоможуть вирішити ваші проблеми.