Траншейна стопа як наслідок війни: що це за хвороба і як її лікують

Про траншейну стопу вперше заговорили після Першої світової війни, коли солдатам доводилося довго сидіти в холодних вологих окопах. Розвивається хвороба при тривалій дії холоду / вологи на кінцівки.
Про це розповіла група лікарів-блогерів, які ведуть сторінку sviy.doc в Instagram.
Розвивається такий стан внаслідок тривалої експозиції до холоду, вологості або тривалого занурення стоп при температурі до 17 °C протягом більше 12 годин. Менша тривалість занурення при температурі 0 °C призводить до аналогічного ураження. Розвивається при температурі 0-12°C.
Мікросудинний спазм з ішемією тканин є очевидною етіологією "траншейної стопи".
Прегіперемічна. Стопи виглядають блідими, набряклими і можуть мати везикулобульозні ураження. Стопи можуть виглядати плямистими або фіолетовими, що вказує на загрозливу гангрену.
Хворий спочатку помічає відчуття холоду, яке змінюється онімінням, іноді описуючи ноги або руки як брусок дерева. При тривалому впливі виникає повна анестезія від дотику, болю та температури.
Гіперемічна. Виникає через кілька годин після зняття взуття та зігрівання кінцівки. Відчуття спочатку у вигляді поколювання, яке швидко прогресує до надзвичайного пекучого, пульсуючого болю.
Ноги швидко набрякають і стають теплими, сухими і еритематозними, із крововиливами.
Більш легкі випадки траншейної стопи повільно минають протягом 1-4 тижнів і часто супроводжуються відлущуванням уражених ділянок та рубцюванням. Більш важкі випадки переходять у постгіперемічну стадію.
Постгіперемічна або післязапальна стадія затяжна. Стопа стає прохолодною, вологою, плямистою або повністю ціанотичною. Більшість пацієнтів мають хронічний біль, як правило, у відповідь на холод. Анестезія, зберігається місяцями або роками.
Одужання триває довго, і може бути потрібна евакуація, оскільки можливий наслідок "траншейної стопи" - тижні або й місяці болю та інвалідності.
Віддалені наслідки трапляються дуже часто, і ними є чутливість до холоду (вторинний феномен Рейно), хронічний біль, неврологічне ушкодження, гіпергідроз, атрофію шкіри та м’язів, деформаційні зміни.
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