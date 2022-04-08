Тодоренко перервала мовчання через війну в Україні після смерті екс-коханого в Бучі

Регіна в сторіс розмістила пост зі свічкою і скорботними словами.

"Вже скільки їх впало в цю безодню, розверсту вдалині. Настане день, коли і я зникну з поверхні землі", - написала вона.

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Про те, що екс-коханої Регіни став жертвою тортур у Бучі, розповів музикант Коля Серга на YouTube-каналі "Популярна політика".

Він заявив, що його друг Алік був застрелений окупантами в потилицю. Хлопець не був військовим, він просто вийшов 18 березня з бомбосховища і більше не повернувся.

"Сьогоднішня новина з Аліком... Він був колись у романтичних стосунках з Регіною Тодоренко. І мене це добило, триваючий ігнор... Регіна Тодоренко, у якої охоплення 7 мільйонів людей. Коли вони дивляться на Регіну, яка з Одеси, і вона ніяк не коментує, значить, вони починають менш серйозно ставитися до того, що відбувається тут", - додав музикант.