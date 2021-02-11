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Стиліст назвав три способи, які "вмикають" сексуальність і жіночність

Автор: Світлана Мащенко

Кожній жінці іноді хочеться додати в образ ще більше емоцій, сексуальності та жіночності. І щоб не витрачати на це багато часу. Як це зробити - знає стиліст Ільяс Сахтара.

І сьогодні ведучий мейковер-шоу "Місія: краса" на каналі "Україна" розповідає кілька простих способів того, як освіжити образ, додати перчинку і трохи провокації.

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Перший спосіб. Навіть маленький "штрих" червоного кольору в образі робить його більш жіночним. Наприклад, червоні сережки, пояс або туфлі. Якщо на вас чорний костюм і біла блузка, то досить надіти червоні туфлі. І все - ви вже в центрі уваги. Всі погляди будуть спрямовані тільки на вас.

"Коли в образі дуже мало червоного, наприклад, тільки туфлі, цього достатньо, щоб натякнути про характер жінки", - пояснив Сахтара.

Другий спосіб. Зважтеся надіти червоний костюм, сукню або комбінезон. У такому яскравому вбранні вас можуть навіть вкрасти... Жінка стає настільки впевненою в собі, що її гордовита постава і внутрішня сила вражають чоловіків.

"Червоний колір "включає" жінку, емоції, секс!" - говорить стиліст.

Коли ви плануєте якусь важливу зустріч, такий спосіб допоможе повернути спокій і розуміння, що вам все вдасться.

Третій спосіб. Провокації в образі, де є червоний колір, неминучі. І мова йде навіть не про білизну, хоча вона теж робить свою справу. Всі знають прислів'я: "Якщо на жінці дорога і красива білизна, вона в будь-якому одязі виглядає дуже сексуально".

Стиліст уже не раз протягом 3-х сезонів натякав, що жінкам час робити сміливі кроки і вибирати напівпрозорі блузки чи сукні. Тому нехай провокація в образі буде червоного кольору.

"Напівпрозорість показує красу жінки так, як потрібно це робити", - сказав Ільяс.

Раніше стиліст показала самі модні сумки в 2021 році, які повинні бути у кожної дівчини.

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