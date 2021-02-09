RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Снігопади не відступають і додадуться дощі: де погода буде особливо небезпечна

Автор: Анна Шиканова

Погода в Україні у середу, 10 лютого, стане зовсім складною в більшості областей країни. Синоптики прогнозують мокрий сніг, сніг з дощем, сильний штормовий вітер.

Як повідомляє Український гідрометцентр, в більшості областей України 10 лютого температура повітря знову різко стрибне, від морозів до плюса.

Популярні новини
Китайський Новий рік вже на порозі: коли зустрічаємо і як правильно відсвяткувати 07 лютого 2021
Синоптики назвали дату потепління в Україні 08 лютого 2021
Мітлою виженете удачу та достаток: головні заборони і традиції на 8 лютого 08 лютого 2021
Ці знаки Зодіаку накриє фантастичним везінням у лютому: не упустіть свій шанс! 06 лютого 2021
Коли в Україні встановиться весняна погода: синоптики оновили прогноз 05 лютого 2021
Особняк Насті Каменських і Потапа показали з висоти пташиного польоту (відео) 06 лютого 2021
Свято 5 лютого: що заборонено робити у Агафіїв день, головні прикмети 05 лютого 2021
Екс-суддя Х-Фактора здивував квартирою, де живе з мамою: "румунська стінка" і пожухлі штори 03 лютого 2021
Ці чотири щасливчика серед знаків Зодіаку зустрінуть справжнє кохання в лютому 05 лютого 2021
Ніякої інтелігентності: російський бізнесмен "наїхав" на Потапа і Настю Каменських 08 лютого 2021

На сході вночі подекуди йтиме сніг та мокрий сніг, вдень очікується сніг та мокрий сніг. Температура повітря вночі становитиме від -4 до 0 градусів, вдень від 0 до +5 градусів. Очікується сильний вітер з поривами.

На півдні без істотних опадів, невелике прояснення можливо тільки в Одесі. Вночі від +1 до +3 градусів, в Одесі до +5 +7 градусів. Вдень від +8 до +10 градусів. У Криму пройде дощ, очікується штормовий вітер, вночі +3 +5 градусів, вдень +11 +13 градусів.

У північних областях йтиме сильний сніг уночі та вдень. Температура повітря вночі утримається до -14 градусів, вдень -7 до -5 градусів.

На заході буде засипати снігом, у Чернівцях – сніг з дощем. Нічна температура повітря коливатиметься від -6 до -2 градусів, на Закарпатті до +2 градусів. Вдень у більшості областей від -5 до 0 градусів.

В центральній частині країни пройде невеликий сніг, мокрий сніг, очікується сильний вітер. Вночі від -4 до -2 градусів, вдень від +2 до +4 градусів.

У Києві 10 лютого йтиме сильний сніг уночі, і продовжить йти вдень. Вітер північно-східний, помірний. Вночі у столиці від -9 -7 градусів, дні від -5 до -3 градусів.

Карта погоди в Україні на середу, 10 лютого

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики повідомили, коли в Україні закінчаться снігопади та заметілі.

А також розповідали про те, що Україну засипатиме снігом до кінця тижня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ГідрометцентрПогода
Читайте також
Весна в Україні стане екстремальною: кліматологи приголомшили прогнозами
У лютому Україну двічі накриє сніговими циклонами і заморозить: названі дати
Прогноз погоди