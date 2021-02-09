Снігопади не відступають і додадуться дощі: де погода буде особливо небезпечна

На сході вночі подекуди йтиме сніг та мокрий сніг, вдень очікується сніг та мокрий сніг. Температура повітря вночі становитиме від -4 до 0 градусів, вдень від 0 до +5 градусів. Очікується сильний вітер з поривами.

На півдні без істотних опадів, невелике прояснення можливо тільки в Одесі. Вночі від +1 до +3 градусів, в Одесі до +5 +7 градусів. Вдень від +8 до +10 градусів. У Криму пройде дощ, очікується штормовий вітер, вночі +3 +5 градусів, вдень +11 +13 градусів.

У північних областях йтиме сильний сніг уночі та вдень. Температура повітря вночі утримається до -14 градусів, вдень -7 до -5 градусів.

На заході буде засипати снігом, у Чернівцях – сніг з дощем. Нічна температура повітря коливатиметься від -6 до -2 градусів, на Закарпатті до +2 градусів. Вдень у більшості областей від -5 до 0 градусів.

В центральній частині країни пройде невеликий сніг, мокрий сніг, очікується сильний вітер. Вночі від -4 до -2 градусів, вдень від +2 до +4 градусів.

У Києві 10 лютого йтиме сильний сніг уночі, і продовжить йти вдень. Вітер північно-східний, помірний. Вночі у столиці від -9 -7 градусів, дні від -5 до -3 градусів.

Карта погоди в Україні на середу, 10 лютого