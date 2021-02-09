Снігопади не відступають і додадуться дощі: де погода буде особливо небезпечна

Погода в Україні у середу, 10 лютого, стане зовсім складною в більшості областей країни. Синоптики прогнозують мокрий сніг, сніг з дощем, сильний штормовий вітер.

Як повідомляє Український гідрометцентр , в більшості областей України 10 лютого температура повітря знову різко стрибне, від морозів до плюса.

На сході вночі подекуди йтиме сніг та мокрий сніг, вдень очікується сніг та мокрий сніг. Температура повітря вночі становитиме від -4 до 0 градусів, вдень від 0 до +5 градусів. Очікується сильний вітер з поривами.

На півдні без істотних опадів, невелике прояснення можливо тільки в Одесі. Вночі від +1 до +3 градусів, в Одесі до +5 +7 градусів. Вдень від +8 до +10 градусів. У Криму пройде дощ, очікується штормовий вітер, вночі +3 +5 градусів, вдень +11 +13 градусів.

У північних областях йтиме сильний сніг уночі та вдень. Температура повітря вночі утримається до -14 градусів, вдень -7 до -5 градусів.

На заході буде засипати снігом, у Чернівцях – сніг з дощем. Нічна температура повітря коливатиметься від -6 до -2 градусів, на Закарпатті до +2 градусів. Вдень у більшості областей від -5 до 0 градусів.

В центральній частині країни пройде невеликий сніг, мокрий сніг, очікується сильний вітер. Вночі від -4 до -2 градусів, вдень від +2 до +4 градусів.

У Києві 10 лютого йтиме сильний сніг уночі, і продовжить йти вдень. Вітер північно-східний, помірний. Вночі у столиці від -9 -7 градусів, дні від -5 до -3 градусів.

Карта погоди в Україні на середу, 10 лютого