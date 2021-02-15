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Сніг відступить, але сильно похолодає: в яких областях будуть страшні морози

Автор: Анна Шиканова

Погода в Україні у вівторок, 16 лютого, очікується ясна і суха в більшості областей країни. А ось температура повітря поповзе вниз і місцями очікуються морози до -24 градусів.

Як повідомляє Український гідрометцентр, найхолодніше буде на півночі країни, а й в інших регіонах нічна температура різко впаде до -19 -14 градусів.

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На сході без істотних опадів, вночі від -15 до -17 градусів, місцями можливе до -19 градусів. У денні години невелика хмарність, від -11 до -7 градусів.

У південній частині опади не прогнозуються, сухо. Вночі температура впаде до -13 -11 градусів, вдень очікується від -7 до -4 градусів. У Криму сухо, без істотних опадів, вночі до -12 -10 градусів, вдень від -6 до -4 градусів.

На півночі країни без опадів, хмарно з проясненнями. Нічна температура впаде до -24 -22 градусів, вдень очікується від -12 до -10 градусів.

У західній частині країни без істотних опадів, хмарно з проясненнями. Вночі в регіоні від -16 до -12 градусів, на Закарпатті -12 -10, а в Івано-Франківську до -18 градусів. Вдень у більшості областей від -11 до -7 градусів.

У центральних областях без опадів, суха погода. Вночі від -18 до -14 градусів, вдень очікується від -11 до -8 градусів.

У Києві 16 лютого без істотних опадів, вітер північно-західний. Вночі в столиці до -18 -16 градусів, вдень очікується від -12 до -10 градусів.

Карта погоди в Україні на вівторок, 16 лютого

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики приголомшили прогнозом погоди на тиждень.

А також розповідали про те, що стало відомо, коли в Україні потеплішає.

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