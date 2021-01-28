Після смерті батька Настя Каменських випустить для нього особливе відео

Настя Каменських збирається випустити особливе відео для свого батька, який нещодавно помер на 82-році життя. Популярна українська співачка зізналася, що батько дуже чекав прем'єру кліпу на пісню "Почуття".

Співачка готувала нове відео до Дня Закоханих. Про це Каменських розповіла на своїй сторінці в Instagram.

"Почуття" подобалася татові, він любив її слухати і дуже чекав прем'єру. Подобалося, що в пісні розповідається про почуття дівчини, яка йде під вінець, про емоції батьків, які віддають свою дочку заміж. І мої батьки почували себе найщасливішими людьми, коли виходила заміж я. Але особливо тато чекав це відео, тому що в ньому знімалися мама", - написала артистка.

Вона також показала кадр з відео зі своєю мамою.

Настя Каменських з мамою (фото: instagram.com/kamenskux)

Каменських також розповіла, що після трагедії в сім'ї вона хотіла скасувати прем'єру кліпу, але потім вирішила, що ця пісня - це найкращий спосіб виразити свою любов і подяку.

Вона зізналася, що в їхній сім'ї завжди була любов, близькість і подяка. Тому співачка дуже хотіла, щоб пісня вийшла 14 лютого.

Каменських також розповіла, що батьки з самого дівоцтва вчили її, що любов - це головне почуття на землі. Крім того, вони показували це на своєму прикладі.

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Він все побачить... з небес...!

Настя ми чекаємо! Обов'язково послухаємо;

Як зворушливо;

Чекаємо з нетерпінням, ну а тато завжди буде поруч;

Любов - це прекрасне почуття!

Мала, все буде добре;

Молодець, правильно робиш, що випускаєш пісню, а мама здається такою молодою;

Як зворушливо до сліз;

Втрачати завжди боляче, але головне вірити, що наші рідні є нашими ангелами-хранителями і вони назавжди в наших серцях. Після темряви завжди виходить сонце. Біль з часом вщухає і залишаються приємні щемливі спогади про дорогих. Тримайтеся.

Нагадаємо, Настя Каменських умилила мережу новими фото. Вона показала, якою була в дитинстві.

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