Синоптики розповіли, коли потеплішає і закінчаться морози

Погода в Україні нарешті зміниться з приходом довгоочікуваного потепління. Синоптики обіцяють, що вже до кінця квітня температура вдень підвищиться до +20 градусів і вище, а нічних заморозків вже не буде. Більш істотно потеплішає вже 29-го числа, а поки перечекати лишилося кілька холодних днів.

Про це нам розповіли синоптики Українського гідрометцентру.

Так, 27 квітня вдень від +7 до +13 градусів, вночі заморозки до -3, крім півдня (тут вночі +1+5). Синоптики прогнозують на завтра сильні дощі на Півдні, південному сході та Дніпропетровській області. В інших областях без опадів і з проясненнями.

У Києві у вівторок +9+11, вночі 0... -2 морозу, без опадів.

В середу, 28 квітня, температура вдень трохи підвищиться (+11+14), Але ніч все ще буде морозною (до -3 градусів). Заморозки відступлять на Півдні, Сході та Закарпатті (тут +3+5 вночі). По всій країні буде малохмарно, без опадів.

У Києві +11+13 вдень, вночі 0... -2 морозу, опади малоймовірні.

Погода в Україні 27-28 квітня (meteo.gov.ua)

29 квітня стане ще тепліше вдень (+14+18), а вночі буде вже +3+5, на Півдні до +8 тепла. Опади у вигляді невеликого дощу ймовірні в західних областях.

У Києві +14 +16, вночі +3+5, без опадів.

А ось в п'ятницю, 30 квітня, синоптики обіцяють грози в більшості областей, крім південних і східних. Температура буде +13 +18 градусів, на Півдні та Сході+16 +21 тепла, вночі буде дуже тепло, +7+10 градусів.

У Києві 30-го числа гроза, температура вдень +17+19, вночі +8+10.

Погода в Україні 29-30 квітня (meteo.gov.ua)

В суботу, 1 травня, синоптики обіцяють +13+15 на Півночі і +16+23 на інших територіях. Вночі від +5 до +10 градусів. Але на Заході можливий сильний дощ, а на Сході - гроза.

У Києві 1 травня вдень +17+19, вночі +8+10, опади малоймовірні.

Погода в Україні 1 травня (meteo.gov.ua)