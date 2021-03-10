Сильні морози і сніг з дощем: кому не пощастить з погодою

Погода в Україні на початку весни не сильно радує теплом і сонячною погодою. Другий тиждень березня також буде холодним. Вночі очікуються морози, а вдень місцями пройде мокрий сніг та сніг з дощем.

Яка погода чекає Україну в середу, 10 березня, повідомили на сайті Українського гідрометцентру.

На сході країни опади не прогнозуються, вдень невелика хмарність. Нічна температура в регіоні складе від -12 до -8 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть від -2 до +1 градуса.

У південних областях без опадів, сухо і сонячно. Вночі очікується від -8 ° до -5 градусів, в Одесі -4 -2 градуси. Вдень від 0 до +3 градусів. У Криму опади не прогнозуються, вночі -5 -3 градуси, вдень від 0 до +2 градусів.

На півночі країни нічна температура повітря впаде до -13 -11 градусів, вдень від -1 до +1 градуса. Опади не прогнозуються, можлива невелика хмарність.

У західних областях сухо буде не скрізь, сніг з дощем зачепить Чернівецьку, Хмельницьку та Вінницьку області. Нічна температура в регіоні буде коливатися від -7 до -4 градусів, вдень очікується від 0 до +3 градусів, на Закарпатті до +6 градусів.

В центральній частині без істотних опадів, вночі температура впаде до -9 -6 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть від 0 до +2 градусів.

У Києві 10 березня без опадів, вдень можлива невелика хмарність. Вночі температура складе від -8 до -6 градусів, вдень від 0 до +2 градусів.

Карта погоди в Україні на середу, 10 березня