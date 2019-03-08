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Шапки і пікантні сувеніри: телезірки про найбільш найгірші подарунки на 8 березня

Lite » Стиль життя 08.03.2019 - 18:29
Шапки і пікантні сувеніри: телезірки про найбільш найгірші подарунки на 8 березня
Колаж: LITE

Ведучі "Нового каналу" зізналися, які презенти вони більше не хотіли б отримати на 8 Березня

Спеціально до свята весни відомі українські телеведучі розповіли в коментарі LITE, які саме подарунки на 8 Березня розчарували їх найбільше.

Катя Павлюченко, ведуча "Таємний агент": довелося підключити акторський талант

Катя Павлюченко

"Була в мене якось дуже неприємна історія. На зорі наших відносин з чоловіком він подарував мені сережки. Взагалі в прикрасах віддаю перевагу мінімалізму. Пихатість мене насторожує, носити таке не можу. І як раз прикраси подібного типу я і отримала, сережки мені зовсім не сподобалися. Довелося підключити весь свій акторський талант, щоб зобразити радість, і я... передарувала їх мамі. Що дивно, мій чоловік настільки справжній чоловік, що навіть якщо б я збрила брови або поголилася наголо, він би помітив через тиждень. А тут приїжджає до нас моя мама в сережках, і він одразу звернув на них увагу! Після фрази: "Ти що, передарувала їх мамі?" відчула себе просто останньою людиною! Вже не пам'ятаю, що говорила йому в той момент, але тоді добре засвоїла, що подарунки передаровувати однозначно не варто".

Ірина Хоменко ведуча "Ревізор: Магазини", "Таємний агент. Пост-шоу"

Ірина Хоменко

"У студентські часи отримала від одногрупника в подарунок... фалоімітатор. Рожевий і в блискітках. Це було при всій групі, він хотів мене здивувати. Слава Богу, що я ніколи не розпаковую подарунки при людях! У відповідь йому на день народження теж зробила подарунок з секс-шопу. Після цього ми домовилися, що більше один одному взагалі ніколи нічого дарувати не будемо".

Олена-Христина Лебідь, ведуча "Аферисти в мережах"

Олена-Крістіна Лебідь

"Єдиний подарунок, який я завжди комусь віддаю – це шапка! Нехай навіть сама ексклюзивна, наймодніша та цитує Канта, але ШАПКИ ТЕРПІТИ НЕ МОЖУ) І не ношу)".

Нагадаємо, раніше ми писали про топ-3 ідеї святкового макіяжу до 8 Березня.

Також якщо вам ще належить зробити подарунок колезі, скористайтеся нашими підказками — щоб корисно і небанально: топ-3 варіанти подарунків колегам на 8 Березня.

І дізнавайтеся, що не треба дарувати дівчатам 8 Березня.

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