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Вереснева повня переверне життя цих знаків Зодіаку з ніг на голову

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Понеділок 20 вересня 2021 06:00
Вереснева повня переверне життя цих знаків Зодіаку з ніг на голову Фото: Гороскоп на вересень 2021 (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп 2021 розповість про три знаки Зодіаку, для яких особливе вереснева повня, що відбудеться 21-го числа, принесе особливу удачу, а можливо навіть переверне їх життя з ніг на голову.

Про це пише 1001goroskop.

Телець

Тельцям повний місяць дозволить відчути гармонію з собою і навколишнім світом. Цей день наділить вас рівновагою думок, почуттів, завдяки чому у вас вийде відмінно порозумітися з оточуючими. Поговоріть з кимось по душах, проясніть спірні моменти, зізнайтеся в любові і головне - будьте щирими. Ось ваш шлях до успіху і важливих життєвих змін.

Близнюки

Близнюки отримають шанс різко змінити свою думку про щось або про когось. Або ж якісь події, що розвивалися раніше в одному напрямку, раптом кардинально змінять свій вектор. У будь-якому випадку, вам слід бути готовими до того, що ваш світ вже не буде колишнім. Адже виявиться, що навіть самі непорушні речі раптом можуть обернутися абсолютно несподіваною стороною.

Лев

Леву 21 вересня слід позбутися чогось старого і обридлого, щоб звільнити у своєму житті місце для нового. Для цього вам варто зайнятися прибиранням і безжальним викиданням на смітник мотлоху - ви відразу ж відчуєте полегшення. Також вам варто звільнитися і від чого-небудь ще - наприклад, від вантажу провини, згаслих почуттів або нездійсненних планів.

Раніше астролог Аріна Артуровна розповіла, в чому особливість вересневої повні, які шанси, можливості, а також небезпеки вона нам принесе.

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