Сімейне щастя вже на порозі: названі знаки Зодіаку, які вступлять в шлюб в 2022 році

Телець

У 2022 році Тельці будуть напрочуд успішними. Не саму останню роль в цьому зіграє й особисте життя - багато хто поміняє свій статус з "заручені" на "в шлюбі".

Ті, хто вже перебуває в серйозних відносинах, може зіграти весілля вже влітку. А ті Тельці, які знаходяться в пошуку – зустрінуть свою половинку навесні.

Близнюки

У Близнюків завжди багато друзів і знайомих, і вони завжди знаходяться в самому центрі подій. Але ось справжні почуття відвідують їх дуже рідко.

У 2022 році відбудеться довгоочікувана подія – Близнюки зустрінуть свою долю і в кінці року укладуть офіційний шлюб.

Скорпіон

В кінці літа-початку осені Скорпіонів чекає марш Мендельсона. Можливо ваш обранець вже задумався про серйозний крок, і ви це відчуєте.

Серце Скорпіонів в рік Тигра буде наповнене романтикою і чуттєвістю.

Водолій

Волелюбні Водолії у 2022 році поміняють свої погляди на сім'ю і шлюб. Можливо переглянути своє рішення не зав'язувати серйозні відносини змусить інша людина, яку не захочеться відпускати зі свого життя.

Ви відчуєте бажання подарувати своє серце іншій людині.