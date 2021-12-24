Сімейне щастя вже на порозі: названі знаки Зодіаку, які вступлять в шлюб в 2022 році

Новий 2022 рік принесе чимало сюрпризів і змін в житті всіх представників зодіакального сузір'я. Однак найважливішою зміною може стати укладення шлюбу зі своєю половинкою.
Астрологи назвали знаки Зодіаку, які у 2022 році приймуть рішення пов'язати своє життя з коханою людиною. Про це інформує Ftimes.
У 2022 році Тельці будуть напрочуд успішними. Не саму останню роль в цьому зіграє й особисте життя - багато хто поміняє свій статус з "заручені" на "в шлюбі".
Ті, хто вже перебуває в серйозних відносинах, може зіграти весілля вже влітку. А ті Тельці, які знаходяться в пошуку – зустрінуть свою половинку навесні.
У Близнюків завжди багато друзів і знайомих, і вони завжди знаходяться в самому центрі подій. Але ось справжні почуття відвідують їх дуже рідко.
У 2022 році відбудеться довгоочікувана подія – Близнюки зустрінуть свою долю і в кінці року укладуть офіційний шлюб.
В кінці літа-початку осені Скорпіонів чекає марш Мендельсона. Можливо ваш обранець вже задумався про серйозний крок, і ви це відчуєте.
Серце Скорпіонів в рік Тигра буде наповнене романтикою і чуттєвістю.
Волелюбні Водолії у 2022 році поміняють свої погляди на сім'ю і шлюб. Можливо переглянути своє рішення не зав'язувати серйозні відносини змусить інша людина, яку не захочеться відпускати зі свого життя.
Ви відчуєте бажання подарувати своє серце іншій людині.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що названі головні невдахи за знаком Зодіаку в 2022 році.
А також розповідали про те, що обіцяють карти Таро на 2022 рік всім знакам Зодіаку.