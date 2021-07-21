Сексолог застерегла українок від чоловіків-маніпуляторів: як розпізнати і приборкати

Маніпуляції з боку чоловіка іноді ховаються під найнесподіванішими "масками".

Як вичислити маніпулятора і чому кожній жінці важливо в першу чергу прислухатися до своїх думок, бажань і власного "Я", а не йти на поводу у свого обранця, читачам РБК-Україна розповіла психолог і сексолог Олена Коміссарчик.

Як чоловіки маніпулюють у відносинах

Не секрет, що будь-яке спілкування є, перш за все, задоволенням бажань та реалізацією амбіцій кожної людини. Нам завжди потрібно щось у відносинах з іншими людьми: любов, підтримка, емоції, розвиток, допомога. Самі того не підозрюючи, ми керуємо один одним для досягнення власних цілей.

Те саме відбувається і в любовних відносинах. Не завжди бажання близьких людей збігаються, і, коли не вдається домовитися, в хід йдуть маніпуляції.

Якщо такий вплив - двосторонній і зустрічається у вашій родині нерегулярно, тоді ви - звичайна людина, яка будує здорові відносини, десь отримуючи бажане, десь - йдучи на зустріч своїй другій половинці.

Проте, якщо досягнення цілей стає лише одностороннім - маніпуляції в таких випадках призводять до побудови хворих, як емоційно, так і фізично, відносин.

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Перебуваючи всередині маніпулятивних відносин, іноді буває складно навіть зізнатися собі, що партнер маніпулює. Але фактом залишається те, що маніпуляції, при яких ви відчуваєте себе погано, можна і потрібно припиняти. І неважливо: свідомо вами керують чи маніпулятор сам схильний до психологічних проблем.

Психолог і сексолог Олена Коміссарчік розповіла, як розпізнати маніпулятора (фото: прес-служба психолога)

Що потрібно знати про маніпуляції?

Всі маніпуляції будуються на почутті провини й сорому. Коли жінка, бувши абсолютно невинною в певній ситуації, продовжує ставити собі питання: "А чи правильно я вчинила?", "А чи гарно я зараз себе поводжу?". Такою жінкою постійно керує почуття провини і нею можна легко маніпулювати.

Це історія постійного сумніву. Чим спочатку є почуття провини? Сильною нелюбов'ю до себе.

Як зрозуміти, що ви перебуваєте в маніпулятивних відносинах?

Найчастіше можна зустріти наступні форми маніпуляцій:

Постійне викликання людиною почуття провини, коли маніпуляції діють через приниження партнера. На практиці ця форма маніпуляцій виглядає наступним чином: з однієї сторони жінку знецінюють, незалежно від того, є у неї недоліки, чи ні, вказуючи на них, з іншого - не дивлячись на знецінення, їй показують, що її обирають.

Схвалювання жінки, при якому відбувається неузгодженість з очікуваним нею результатом. Після того, як її звеличують, жінка починає уявляти собі подальший розвиток відносин, який, після тривалого проміжку часу, так і не настає.

Маніпуляції чоловіка- це регулярне "прогинання" жінки під його власні інтереси та постійне порушення її особистих кордонів.

Як діє чоловік-маніпулятор? Він ставить жінку на п'єдестал, але при цьому дає зрозуміти, що вона може перебувати там лише завдяки йому. Самій їй туди не дістатися. І жінка готова постійно повертатися за тим, щоб опинитися на ньому.

Як зрозуміти, що ваші відносини - токсичні? (фото: pexels.com)

Якщо ви зловили себе на думці, що перебуваєте в маніпулятивних відносинах, дайте собі відповіді на наступні питання:

- Чи часто ви наступаєте на власні кордони заради коханого?

- Чи регулярно ви робите заради вашого чоловіка те, чого не хочете?

- Чи відчуваєте ви постійне зневажання вашими бажаннями у стосунках з партнером?

Якщо відповідь на три цих питання "так", і ви розумієте, що у відносинах з партнером ваші інтереси не враховуються в принципі, тоді необхідно звернути увагу на те, як саме поводиться ваш чоловік, що він вам говорить та чи викликає він у вас постійне почуття провини.

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Психологічний портрет чоловіків-маніпуляторів

Вдавання до маніпуляцій у відносинах з боку чоловіка найчастіше свідчить про його глибоку невпевненість у собі та бажання "замаскувати" її всіма правдами / неправдами.

Що стає причиною бажання чоловіка маніпулювати жінкою? Часто - це дитяча травма, пов'язана зі знеціненням або з приниженням його людської гідності з боку батьків/однолітків.

Маніпуляції - спосіб приховати власну невпевненість. Зовні - це може бути успішний, заможний і дуже симпатичний чоловік. Всередині - це маленький хлопчик, який боїться жінок і близькості з ними.

Маніпулятори - це невпевнені в собі люди, які вважають, що нічого в цьому житті не гідні, ніхто їх не полюбить та не вибере, якщо вони не візьмуть силою.

Потрібно навчитись відстоювати себе (фото: pexels.com)

Які жінки стають жертвами маніпуляторів:

1. Які не в змозі відстоювати свої особисті кордони.

2. Схильні знецінювати себе у відносинах. У них на першому місці завжди буде чоловік та його бажання.

3. Які відчайдушно потребують любові. У таких жінок дуже низький відсоток опору. Відповідно, це та дитяча частина жінки, в якій вона сама реагує на маніпуляції для одержання хоча б хмарної уваги або відчуття любові.

4. Які постійно відчувають провину. Це відчуття настільки сильне, що коли чоловік регулярно принижує таку жінку - вона вважає, що заслужила це.

Найчастіше з маніпулятивними стосунками людина зустрічається з самого дитинства. Щоб не опинитися їх жертвою, важливо дорослішати не лише зовні, але й внутрішньо.

Як жінці зупинити маніпуляції в стосунках?

У здорових відносинах завжди є елемент турботи, коли один партнер робить щось для іншого, виходячи з внутрішньої потреби, бажаючи продемонструвати увагу та любов. При маніпуляціях - всі дії відбуваються лише через нав'язування волі іншої людини.

Що робити жінкам, які зіткнулися з маніпулятивними діями з боку партнера та як це зупинити: