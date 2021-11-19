Найнебезпечніший день у році: кому повний місяць принесе удачу, а кому неприємності

Овен

Імпульсивність і агресивність Овнів 19 листопада буде бити через край. Їм варто провести цей день на самоті та поменше спілкуватися з людьми. Також варто проявити скромність і не хвалитися своїми досягненнями та цілями.

Телець

Тельців повний місяць виведе з рівноваги, і вони почнуть діяти необдумано. Можливі великі витрати грошей, втрати у фінансовому плані, втрата сил і нервів. Але якщо вони не будуть ризикувати, їх життя змінюватися не почне. Велика небезпека в цей день їм не загрожує через прихильність Місяця.

Близнюки

Можливі зіткнення з людьми консервативних поглядів. Можуть бути неприємні зустрічі, які закінчаться суперечками або сварками. Якщо ваша думка буде розходитися з іншими, астрологи рекомендують не наполягати на своєму, а дозволити людям думати, як їм завгодно і погодитися.

Рак

Місяць пробудить в Раках жорстокість і схильність до обманів. Не потрібно маніпулювати людьми та спотворювати факти – це призведе до втрати удачі. Не ставте ультиматуми та не змушуйте людей робити вибір. Місяць може віддзеркалити поведінку Раків і поставити на їхньому шляху перешкоду.

Лев

Ваші позитивні якості сьогодні помічати ніхто не буде. Не намагайтеся вилізти зі шкіри, щоб комусь щось довести. Сьогодні цей метод працювати точно не буде, дозвольте людям думати те, що їм хочеться. Потім вони самі усвідомлять обмеженість своїх думок і світогляду.

Діва

19 листопада ви станете дуже імпульсивними. Вам захочеться закинути подалі всі свої повноваження перед обличчям різних проблем. Вирішувати складні завдання сил не буде, і Діви готові будуть піти в тінь, забувши про всі неприємності.

Терези

Є ризик втратити контроль над своєю інтуїцією. Чуття почне працювати неправильно, тому астрологи рекомендують прислухатися до фактів, логіки та порад своїх близьких. Не проводьте цей день на самоті, так у вас буде більше шансів зберегти успіх.

Скорпіон

Скорпіонам загрожує втратити контроль над ситуацією. Місяць не буде до них прихильним, тому їм потрібно бути особливо уважними. Важливими стануть будь-яка дрібниця, будь-яке слово і будь-який рух. Будьте обережніше особливо в моменти затишшя, тиша може стати передвісником проблем.

Стрілець

Не делегуйте свої повноваження і не перекладайте відповідальність за свої помилки на інших людей. Кому помилок уникнути не вдасться, варто поставитися до них філософськи. Неприємності 19 листопада навчать Стрільців чомусь новому і відкриють очі на щось важливе.

Козоріг

Вам варто зануритися з головою в домашні справи та відсунути сьогодні роботу на другий план. Якщо це зробити неможливо, то постарайтеся не затримуватися на роботі довше звичайного. Проведіть це день в приємній і теплій обстановці, інакше Місяць змусить сфокусуватися на негативі.

Водолій

Вашу тягу до нових знань і нового досвіду краще сьогодні пригальмувати. Нова інформація змусить вас засумніватися в правильності обраного шляху і цілей і це принесе масу клопоту в найближчому майбутньому.

Риби

Повний місяць може принести масу проблем у сфері любові. Риби виявляться нездатними до пошуку компромісів. Постарайтеся тримати себе в руках, як можна менше переживати по дрібницях і не сперечатися через дрібниці з близькими людьми.