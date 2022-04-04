"Російська культура" і "тріумфуюча гопота": Роднянський назвав винних у різанині в Бучі

За словами Роднянського, переконувати, що є якісь "світлі, культурні росіяни, які не підтримують війну", він більше не буде. Все це було можливо, до того, що сталося в Бучі та інших українських містах і селах.

"До того, як були виявлені тіла сотень закатованих, згвалтованих, убитих українців. У багатьох з розстріляних пострілами в потилицю людей були зв'язані руки за спиною. Білими стрічками, які російська армія вимагала від українців носити на одязі як знак їхньої етнічної приналежності", - пише продюсер.

За сього словами, так звана "російська культура", якою вони там пишаються, не вберегла російську людину від варварства, від звірства і оскотинювання.

"Вона винна (культура. - Ред.). Всі до неї причетні винні", - пише він.

Що вже говорити про цинічних, брехливих і підлих політиків, пропагандистів і військових, про тих, кого вони виховали, створили, випестували - тріумфуючу гопоту. З ними, за словами продюсера, і так все зрозуміло.

"Чекає довгий шлях переродження. І покаяння. Просити вибачення пізно. І ні в кого. Їх вбили, зґвалтували і кинули в ями в Бучі, Ірпені, Гостомелі..." - додав Роднянський.