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"Російська культура" і "тріумфуюча гопота": Роднянський назвав винних у різанині в Бучі

Фото: Олександр Роднянський (twitter)
Автор: Світлана Мащенко

Продюсер Олександр Роднянський заявив, що після Бучі більше не можна говорити про якусь "російську культуру". Засновник 1+1, який має у своїй біографії розділ під назвою "російський період" бачив зсередини, як ця сама культура вирощувала десятиліттями покоління "тріумфуючої гопоти".

Про це він написав у Instagram.

За словами Роднянського, переконувати, що є якісь "світлі, культурні росіяни, які не підтримують війну", він більше не буде. Все це було можливо, до того, що сталося в Бучі та інших українських містах і селах.

"До того, як були виявлені тіла сотень закатованих, згвалтованих, убитих українців. У багатьох з розстріляних пострілами в потилицю людей були зв'язані руки за спиною. Білими стрічками, які російська армія вимагала від українців носити на одязі як знак їхньої етнічної приналежності", - пише продюсер.

За сього словами, так звана "російська культура", якою вони там пишаються, не вберегла російську людину від варварства, від звірства і оскотинювання.

"Вона винна (культура. - Ред.). Всі до неї причетні винні", - пише він.

Що вже говорити про цинічних, брехливих і підлих політиків, пропагандистів і військових, про тих, кого вони виховали, створили, випестували - тріумфуючу гопоту. З ними, за словами продюсера, і так все зрозуміло.

"Чекає довгий шлях переродження. І покаяння. Просити вибачення пізно. І ні в кого. Їх вбили, зґвалтували і кинули в ями в Бучі, Ірпені, Гостомелі..." - додав Роднянський.

Раніше Олександр Роднянський пояснив, чому Україна обов'язково переможе в цій війні.

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