П'ють кров і б'ють жінок різками: моторошні звичаї африканських племен показали на фото

В африканській країні Ефіопії живуть племена, які своїми первісними звичаями здатні шокувати навіть бувалого мандрівника. Так і сталося з Антоном Зайцевим.

Ведучий тревел-шоу "Орел і Решка", що виходить на Новому каналі, вирушив туди за новими враженнями, і отримав їх сповна. Адже племена в Ефіопії - справжнє диво світу, адже від їх способу життя волосся стає дибки.

Цікаво, що в цій африканській країні досі мешкає 56 різних племен, всі вони говорять на різних мовах, а їхні традиції можуть шокувати кого завгодно.

Плем'я Каро

Атон Зайцев розповідає, що це перше плем'я, куди везуть багатих туристів. Їх чисельність сягає півтори тисячі осіб. А екзотикою народу є те, що тіло вони проколюють цвяхами і розмальовують білою глиною. Причому візерунок кожного з них індивідуальний, і такий спосіб самовираження вважається дуже гарним.

"Чоловіки прикрашають все тіло, а жінки - тільки обличчя... З одягу вони мають тільки тканинну пов'язку на стегнах. На шиї чоловіки носять намисто. Це символ того, що вони вбили велику дичину. В одній руці у каро - палиця для церемоніальних танців, а в іншій - особлива табуретка, яка може служити і як стілець для сидіння, і як подушка для лежання. Крім бодіарту, ці люди люблять пірсинг. Уявляєте, вони для краси пробивають собі дірки під нижньою губою і вставляють туди пір'я. А у жінок - не пір'я, а просто цвяхи", - розповідає телеведучий.

Ефіопське плем'я Каро (фото: прес-служба)

Плем'я Хамер

Це плем'я набагато численніше - 50 тисяч осіб. Вони люблять бігати по спинах биків, мазатися коров'ячим послідом і різками бити жінок.

Цікаво, що стрибки по коровам є частиною церемонії ініціації - посвячення хлопчика в чоловіка. Підліток повинен чотири рази пробігти по спинах розлючених биків і не впасти, тільки тоді йому дозволять одружуватися.

"Жінки в цей час танцюють, дмухають у мідні роги і вихваляють духів-покровителів племені. Заміжні жінки-хамер мажуться яскраво-помаранчевою глиною і роблять зачіску "гоща" - кіски, обмазані глиною. На шиї носять важкий залізний хомут, який служить обручкою", - ділиться враженнями Антон Зайцев.

Ще одним абсолютно диким ритуалом є побиття жінок різками. Такий обряд проводиться під час свят, і про нього просять самі жінки. Бити треба сильно - до крові - адже чим більше на тілі жінки шрамів, тим вона вважається привабливіше.

Ефіопське плем'я Хамер (фото: прес-служба)

Плем'я Мурсі

В дорогому туристичному турі є можливість відвідати найбільш агресивне і войовниче плем'я Ефіопії. Чисельність - 7500 осіб. Особливості народу в тому, що вони вставляють в губи блюдця і п'ють теплу коров'ячу кров. А щоб потрапити в селище Мурсі, треба попросити дозволу у вождя.

"Зайшовши в поселення Мурсі я відчув себе, наче перенісся на дві-три тисячі років тому. Вони не знають, скільки їм років не вміють читати і писати, ніколи не чистили зуби зубною пастою і ніколи не сиділи на унітазі. Від жителів племені дуже пахне, і вони ходять, обліплені мухами. У жінок можна побачити велику дірку в нижній губі, адже, за традицією, вони носять там маленьку тарілочку, як прикрасу. Чим більше у дівчини тарілка, тим гарнішою вона вважається. Чоловіки племені мають традицію добувати і вживати напій сили - теплу кров корів. Це видовище не для людей зі слабкими нервами", - розповів Зайцев.

Ефіопське плем'я Мурсі (фото: прес-служба)

Раніше ведучі шоу побували також в африканській країні, яка шокувала їх жахливими умовами. Там люди настільки бідні, що готові продавати своє тіло за рибу.

А ось музикант Сергій Бабкін нещодавно розповів про свою подорож у дивовижний край, де день триває всього чотири години.