Психологи розповіли, як розпізнати депресію у чоловіків і як подолати цей стан

Тривожність змінилася на депресію. Українці вже звикли до карантину й більше не панікують, проте почали сумувати. Такі дані останніх соціологічних досліджень. До речі, саме чоловіки нині більше піддаються депресії, ніж жінки. Хоча зазвичай усе навпаки. У програмі «Ранок з Україною» на каналі «Україна» експерти пояснили, у чому криється причина таких змін, та розповіли, як розпізнати депресію в свого чоловіка і чим допомогти йому.

Життя на карантині – це часто «день бабака». Чимало українців не працює або працює дистанційно. Дні одноманітні, настрій на нулі, а загальний стан млявий. І якщо на початку була паніка – то нині вона перетворилася на депресію. Особливо в чоловіків. Тим часом жінки краще адаптувалися до ізоляції. Такі дані останніх соціологічних досліджень.

«Чоловіки завжди бігали, завжди заробляли або мамонта валили, або за дівчатами бігали. І тому зміна різка життєвого укладу – алгоритму для чоловіка – це достатньо сильне напруження, тобто – стрес», – пояснює психолог Орест Шупенюк в програмі «Ранок з Україною».

Зазвичай усе навпаки. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, жінки вдвічі частіше страждають на депресію. По-перше, через гормони, а по-друге, через «самонакручування» – часті роздуми, які доходять до негативних думок. А тому до стресу жінки виявилися більш підготовлені.

«Коли настає стресова ситуація – конфлікт чи криза – жінка здатна швидше взяти себе в руки», – зазначила психолог Олена Рихальська.

І якщо паніка – це реакція організму на стрес упродовж кількох годин, то депресія поглинає на кілька тижнів. Людина почувається пригніченою та втрачає інтерес буквально до всього. Під час соціологічного дослідження чимало чоловіків зізналися, що погано сплять – що теж є результатом депресії. Психологи кажуть – однією з причин депресії є те, що жінки звикли ділитися переживаннями, тоді як чоловіки вважають депресію за слабкість, ігнорують такий стан й уникають допомоги. Крім порушення сну, ще кілька факторів можуть вказати вам на депресію.

«Секс, апетит і сон – це перші три речі, які діагностуються в людини, яка має невротичні розлади. Найперше, що треба зробити без кваліфікованої допомоги – треба знайти інші речі перекладання своєї уваги. Коли люди потрапляють за ґрати – вони не можуть нічого робити, але можуть качатися і читати книги», – радить психолог Орест Шупенюк.

Спеціалісти запевняють – жінки у цей час можуть допомогти лише моральною підтримкою.

«Якщо жінка побачить, що чоловік починає тривожитися, то їй у жодному разі не потрібно підтримувати його тривогу, в жодному разі не можна порівнювати їхню життєву ситуацію з іншими. Їй просто потрібно дати зрозуміти чоловікові, що вона в нього вірить і він все зможе. І він справді зможе», – радить Олена Рихальська в ефірі каналу «Україна».

Отже, щоб не допустити депресії, вчіться думати позитивно. Знайдіть нове заняття або хобі, щоб абстрагуватися. Якщо ж відчуття втоми, апатія чи тривога не покидають вас понад два тижні, зверніться до профільного спеціаліста. І пам'ятайте, що ізоляція та карантин обов'язково колись закінчаться.

Нагадаємо, раніше експерти розповіли, чим небезпечні антисептики для людського організму.