"Проходжу чистку": Сергій Бабкін несподівано сів на дієту

Музикант пообіцяв опублікувати всі подробиці свого раціону

Идеальный семьянин и приверженец здорового образа жизни певец Сергей Бабкин в самый разгар вкусной масленичной недели неожиданно решил сесть на очищающую диету. Однако, сначала он посетил общешкольные гуляния в учебном заведении Харькова, которое посещает его дочь Веселина, где столы ломились от угощений.

Стоит отметить, что милое фото Сергея с дочерью в венке с огромными цветами и лентами, который девочка надела на праздник, вызвало волну позитивных комментариев в адрес кумира и малышки.

Фото: Сергей Бабкин и его дочь Веселина (instagram.com/babkin_officia)

"С Масленицей! Общешкольные гуляния наши сегодня удались на славу! Море блинов, дети в восторге!" - написал он в своем Instagram.

Однако позже, уже в историях соцсети Сергей признался, что решил "почистить" организм и показал, какие блюда теперь будут входить в его рацион.

Фото: Легкий завтрак Сергея Бабкина (instagram.com/babkin_officia)

На фото удалось разглядеть зеленый салат, блюдо из бобовых и томатный сок. Подробнее о том, каким будет теперь питание артиста, с какой целью он сел на диету и как долго будет продолжаться чистка, музыкант пообещал рассказать чуть позже. А пока можно отметить отсутствие мяса и продуктов животного происхождения в легком завтраке Сергея.

Напомним, что ранее Сергей Бабкин в шуточной форме признался, что подарит своей жене Снежане на 8 марта. Подарок оказался очень экстремальным.

А еще Бабкин посвятил супруге трогательные строчки романтичного стихотворения.