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"Проходжу чистку": Сергій Бабкін несподівано сів на дієту

Lite » Стиль життя 06.03.2019 - 13:27
"Проходжу чистку": Сергій Бабкін несподівано сів на дієту
Фото: Сергій Бабкін (instagram.com/babkin_officia)

Музикант пообіцяв опублікувати всі подробиці свого раціону

Ідеальний сім'янин і прихильник здорового способу життя співак Сергій Бабкін в самий розпал смачною масляного тижня несподівано вирішив сісти на очисну дієту. Однак, спочатку він відвідав загальношкільні гуляння в навчальному закладі Харкова, яке відвідує його дочка Веселина, де столи ломилися від смаколиків.

Варто відзначити, що миле фото Сергія з дочкою у вінку з величезними квітами і стрічками, який дівчинка одягла на свято, викликало хвилю позитивних коментарів на адресу кумира і малятка.

&quot;Проходжу чистку&quot;: Сергій Бабкін несподівано сів на дієтуФото: Сергій Бабкін і його дочка Веселина (instagram.com/babkin_officia)

"З Масляною! Загальношкільні гуляння наші сьогодні вдалися на славу! Море млинців, діти в захваті!" - написав він у своєму Instagram.

Однак пізніше, вже в історіях соцмережі Сергій зізнався, що вирішив "почистити" організм і показав, які страви тепер будуть входити в його раціон.

&quot;Проходжу чистку&quot;: Сергій Бабкін несподівано сів на дієтуФото: Легкий сніданок Сергія Бабкіна (instagram.com/babkin_officia)

На фото вдалося розгледіти зелений салат, блюдо з бобових і томатний сік. Детальніше про те, яким буде тепер харчування артиста, з якою метою він сів на дієту і як довго буде тривати чистка, музикант пообіцяв розповісти трохи пізніше. А поки що можна відзначити відсутність м'яса і продуктів тваринного походження в легкому сніданку Сергія.

Нагадаємо, що раніше Сергій Бабкін в жартівливій формі зізнався, що подарує своїй дружині Сніжані на 8 березня. Подарунок виявився дуже екстремальним.

А ще Бабкін присвятив дружині зворушливі рядки романтичного вірша.

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