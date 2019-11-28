Привіт із майбутнього: новий IQOS 3 DUO і перший у світі бездимний острів

IQOS 3 DUO

Майбутнє, вільне від тютюнового диму, – таку амбітну мету поставила перед собою компанія Philip Morris International.

Розуміючи, що просто так курці від своєї звички навряд чи відмовляться, PMI розробила технологічну і значно менш шкідливу альтернативу сигарет – гаджет для нагрівання тютюну IQOS. І якщо ще кілька років тому в успіх «бездимної революції» мало хто вірив, то нині очевидно: світ без сигарет і сигаретного диму – зовсім недалеке майбутнє. За три роки від моменту появи гаджета на ринку понад 12 мільйонів курців (з них 500 тисяч – в Україні) відмовилися від сигарет і перейшли на IQOS. А нова модель IQOS 3 DUO стала одним із найочікуваніших гаджетів року.

IQOS (айкос) – електронний пристрій для нагрівання тютюну, технологічна альтернатива традиційному палінню. На відміну від сигарет, де тютюн і папір горять за температури близько 800 °C, IQOS нагріває тютюн всього до 300–350 °C. Цього достатньо, щоб отримати звичний смак і аромат тютюну, але недостатньо, щоб стик із тютюном загорівся. Завдяки технології нагрівання замість горіння при використанні IQOS виділяється на 95% менше шкідливих речовин, ніж при курінні сигарет. Більш того, немає диму і попелу, а на руках і волоссі не залишається неприємного запаху.

Що потрібно знати про новий IQOS 3 DUO

У IQOS 3 DUO такий самий дизайн і конструкція, як і в попередньої моделі IQOS 3. Зате в ньому істотно прокачали функціонал, зробивши гаджет ще зручнішим для користувачів. Розповідаємо, які апгрейди і нові фішки з'явилися в IQOS 3 DUO.

1. Два використання поспіль, без паузи на підзарядку

Два використання поспіль – саме те, про що давно просили користувачі. Знаєте, як буває на перекурі, – іноді хочеться дві сигарети поспіль, а з IQOS так не виходило. Між стиками потрібно було почекати три з половиною хвилини, щоб тримач відновив заряд. У новому гаджеті розробники врахували цей запит. У IQOS 3 DUO можна використовувати 2 стіки поспіль, не заряджаючи тримач між сеансами, як це було в попередніх моделях. Можна використовувати один стик, а потім, якщо хочеться, одразу ж взяти другий.

На корпусі і тримачі DUO тепер два світлових індикатори. Вони показують, на скільки стіків заряджено тримач. Якщо світяться два індикатори – можна використовувати 2 стіки поспіль. Якщо один – значить, залишився один сеанс. Коли згаснуть обидва індикатора, потрібно буде відправити тримач на підзарядку.

2. Більш потужна батарея і smart-зарядка

Батарею в новому гаджет теж прокачали – після 2 стіків IQOS 3 DUO заряджається швидше, ніж усі попередні моделі. На те, щоб зарядити тримач на 1 сеанс, знадобиться 1,50 хв (це вдвічі швидше, ніж у IQOS 3). Щоб відновити заряд на 2 використання поспіль – ще близько 3 хвилин.

Крім того, в IQOS 3 DUO з'явилася система «розумної» зарядки, з якою гаджет може заряджатися, в прямому сенсі слова, за лічені секунди. Як це працює? Сеанс IQOS розрахований на 6 хвилин, або на 14 затяжок. Але користувачі рідко витрачають на сеанс усі 6 хвилин (зазвичай це швидше – 3–4 хвилини), і в тримачі ще залишається заряд. IQOS 3 DUO зберігає цей невитрачений заряд і використовує його на супершвидку підзарядку. Так що після двох стіків поспіль IQOS 3 DUO може бути готовий до третього буквально за 10–15 секунд.

3. Вбудований NFC-чіп і «армований» корпус

Ще кілька приємних апгрейдів в «начинці» нового DUO. У бічну панель гаджета вбудували NFC-чіп для швидкого конекту зі смартфоном. Дуже зручно, щоб зареєструвати пристрій в особистому кабінеті й отримати електронну гарантію. А корпус IQOS 3 DUO оснастили додатковою системою захисту Protect Plus, яка запобігає механічним пошкодженням. Так що можна не боятися випадково впустити гаджет або ж сісти на нього – нічого з ним не станеться.

4. Новий колір корпусу – мідний

Ми вже згадували про те, що дизайн нового гаджету не змінювали – відрізнити IQOS 3 DUO від попередньої моделі IQOS 3 можна хіба що за двома світловими індикаторами. І за новим оригінальним кольором корпусу – DUO випустили також у мідному кольорі. До речі, мідний айкос – це лімітована колекція, яка буде в продажу лише півроку. А потім виробник обіцяє представити ще один новий колір.

Кому підійде новий IQOS 3 DUO

Гаджет стане чудовим вибором для активних користувачів системи нагрівання тютюну, яким іноді буває замало одного стіку й не хочеться чекати на підзарядку. Тим, хто використовує один айкос на двох, теж сподобається новинка. Зручно, що в IQOS 3 DUO можна використовувати 2 стіки поспіль – а значить, нікому не доведеться чекати, поки власник зарядить гаджет знову. Та й просто це нова і найдосконаліша електроніка.

Отримавши цілий ряд гідних уваги апгрейдів, новий IQOS 3 DUO не змінився в головному – в технології. Гаджет так само нагріває, а не спалює тютюн і є кращою альтернативою традиційному палінню. З IQOS немає диму, попелу, неприємного запаху і шкоди для оточуючих, тому його можна використовувати в приміщенні, і навіть у закладах. Все більше ресторанів, барів і готелів стають IQOS-friendly – в Україні таких закладів уже понад 600. А нещодавно з'явився навіть цілий острів, де повністю заборонено паління, але можна використовувати IQOS.

Пляж Стено, Астипалея

Астипалея, Греція – перший у світі бездимний острів із сертифікацією Smoke-Free Culture. Влада острова прагне створити місце, повністю вільне від сигаретного диму і попелу, і надихає туристів і жителів острова відмовлятися від куріння. Тих, хто має намір продовжувати споживати тютюн і нікотин, інформують про кращі альтернативи сигаретам – бездимні продукти, такі як IQOS. Куріння сигарет на острові офіційно заборонено.

Де придбати новий IQOS 3 DUO

Гаджет можна придбати на офіційному сайті iqos.ua та в мережі брендових магазинів IQOS Space.