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Принц Гаррі залишив вагітну Меган Маркл через смерть дідуся

Новость на русском → Понеділок 12 квітня 2021 10:32
Принц Гаррі залишив вагітну Меган Маркл через смерть дідуся Фото: Принц Гаррі і Меган Маркл (Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

Принц Гаррі прилетів із США до Великобританії, залишивши вагітну дружину Меган Маркл в Америці. Він буде підтримувати свою сім'ю в дні жалоби по принцу Філіпу і залишиться на його похорон, що відбудеться 17 квітня.

Про це повідомляє The Sun.

Щоб бути присутнім на похоронах дідуся, герцога Единбурзького, Гаррі скористався приватним літаком, який вилетів з Лос-Анджелеса і прибув в аеропорт Хітроу в 13:15 11 квітня (по Києву - це 15:15).

Повідомляється, що Гаррі зупинився в котеджі Ноттінгем на території Кенсінгтонського палацу.

При цьому йому можуть дозволити скористатися дипломатичним звільненням, щоб не дотримуватися звичайних карантинних правил, введених за COVID-19.

Зазначимо, що церемонія похорону відбудеться у відповідності з бажаннями покійного герцога Единбурзького і буде скромною за "військовим правилами".

Через карантин вона не буде багатолюдною. На похоронах будуть присутні близько тридцяти найближчих членів королівської сім'ї, включаючи Гаррі.

Нагадаємо, що принц Філіп помер 9 квітня у Віндзорському замку. Чоловік Єлизавети II не дожив до сотого ювілею всього два місяці. Його поховають 17 квітня.

А ось Меган Маркл не зможе прибути на його похорон, так як вагітна другою дитиною і повинна народити вже через пару місяців.

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