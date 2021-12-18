Зради і розриви: названі знаки Зодіаку, яким крупно не пощастить в 2022 році

Овен

Ви будете зосереджені на кар'єрі в 2022-му році, через що ваш партнер буде відчувати брак уваги і може піти шукати її на стороні.

Астрологи радять перш ніж накидатися на кохану людину з докорами, переглянути свої пріоритети і постаратися зберегти стосунки.

Діва

У 2022-му році вас можуть раз у раз наздоганяти зміни. Вам доведеться звикати до того, що все йде не за планом.

Ваша вимогливість до партнера призведе до того, що він може зважитися на зраду. Припиніть все контролювати і тримати кохану людину в їжакових рукавицях. Зрештою, недоліки є у всіх, навіть у вас!

Терези

У вас є великий ризик, що ви будете обмануті. Як реагувати на зраду, вирішувати вже вам самим.

Астрологи попереджають, що можливість зробити вигляд, що ви нічого не знаєте, у вас залишиться. Але чи так потрібно вам підтримувати токсичні стосунки заради видимості щастя?