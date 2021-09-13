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Понеділок 13 вересня стане фатальним для цих знаків Зодіаку: шукайте себе в списку!

Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на вересень 2021 обіцяє деяким знакам Зодіаку фатальні події, які можуть статися в понеділок, 13-го числа і вплинути на подальші події в їхньому житті.

Про це пише 1001 гороскоп.

Телець

Для Тельця 13-те вересня стане днем, коли можуть втілитися в життя навіть найграндіозніші плани, ідеї та задумки. Вас чекає великий успіх буквально у всіх сферах - в коханні, роботі, справах. Якщо ви сьогодні затієте щось глобальне - результат перевершить всі ваші очікування. Не бійтеся мріяти і дерзати - вас чекають нові горизонти!

Близнюки

У цей день Близнюкам доведеться зробити вибір в якомусь питанні. Вам це може здатися несуттєвою дрібницею, але від вашого рішення може залежати дуже багато у вашій подальшій долі. Астрологи радять не довірятися долі і не гадати на "орлі" і "решці", а підійти до питання вдумливо і з усією відповідальністю.

Діва

У понеділок, 13-го вересня енергія Діви буде бити через край, та так, що ви будете викликати заздрість оточуючих. Сміливо кидайтеся на амбразуру, хапайтеся за найскладніші справи, розгрібайте старі завали, нові проекти. За що б ви не взялися, вас чекає успіх. Головне - намагайтеся не надто дратувати оточуючих своєю впевненістю в собі.

Раніше астролог Аріна Артурівна попередила про ретроградний Меркурій, який настає в кінці вересня.

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Гороскоп