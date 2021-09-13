Понеділок 13 вересня стане фатальним для цих знаків Зодіаку: шукайте себе в списку!

Телець

Для Тельця 13-те вересня стане днем, коли можуть втілитися в життя навіть найграндіозніші плани, ідеї та задумки. Вас чекає великий успіх буквально у всіх сферах - в коханні, роботі, справах. Якщо ви сьогодні затієте щось глобальне - результат перевершить всі ваші очікування. Не бійтеся мріяти і дерзати - вас чекають нові горизонти!

Близнюки

У цей день Близнюкам доведеться зробити вибір в якомусь питанні. Вам це може здатися несуттєвою дрібницею, але від вашого рішення може залежати дуже багато у вашій подальшій долі. Астрологи радять не довірятися долі і не гадати на "орлі" і "решці", а підійти до питання вдумливо і з усією відповідальністю.

Діва

У понеділок, 13-го вересня енергія Діви буде бити через край, та так, що ви будете викликати заздрість оточуючих. Сміливо кидайтеся на амбразуру, хапайтеся за найскладніші справи, розгрібайте старі завали, нові проекти. За що б ви не взялися, вас чекає успіх. Головне - намагайтеся не надто дратувати оточуючих своєю впевненістю в собі.