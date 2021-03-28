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Похолодання, сніг і навіть заморозки: в Україні знову зіпсується погода

Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні скоро знову зіпсується з приходом похолодання. Місцями будуть нічні заморозки, а в перші дні квітня навіть мокрий сніг. Наступний тиждень обіцяє бути дощовим, особливо у західних областях.

Прогнозом погоди на кінець березня - початок квітня поділилися синоптики ресурсу Gismeteo.

Так, у найближчі дні на українців чекають справжні температурні гойдалки. Вже в неділю, 28 березня температура знизиться, а на Заході і Півночі очікуються дощі.

Мокра погода буде в західних областях, в частині північних і на початку тижня. З понеділка по середу нас чекає помірне тепло від +8 до +11, а вночі можливі навіть заморозки до -2 градусів.

З 31 березня по 2 квітня очікується чергова хвиля потепління до +15 градусів, але потім знову похолодає до +6 вдень і близько нуля вночі. В кінці наступного тижня вірогідний навіть мокрий сніг у північних областях.

Нижче дивіться прогноз погоди для Києва, Харкова, Львова, Чернігова та Одеси.

Скріншот: Прогноз погоди в Україні на 10 днів (gismeteo.ua)

Відзначимо, що деякі синоптики дають не дуже втішний прогноз на квітень в цілому. Місяць може бути дощовим, а тепло - помірним.

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