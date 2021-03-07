Погода "подарує" українкам на 8 березня більше снігу та дощів: синоптики оновили прогноз

Зазначимо, перед цим синоптики повідомляли, що опади охоплять тільки Схід і Центр України, а на решті частини буде досить ясно.

За уточненими даними, у святковий день 8 березня, який також є вихідним, для прогулянок у парках погода створить комфортні умови тільки в південних регіонах - Одеській, Миколаївській, Херсонській областях та в Криму, а також у Запорізькій області, де опади не очікуються.

У Кіровоградській області буде хмарно, без істотних опадів.

На решті частини України прогнозуються несильні дощі, а також мокрий сніг.

У понеділок, 8 березня, стовпчики термометрів на Півночі коливатимуться в денний час в межах -1... +2 градуси, а вночі очікується близько -3... -1 градус.

У центральних регіонах температура повітря покаже вдень близько +1... +3 градусів, а вночі від -3 градусів до нуля.

На Заході України в денний час очікується близько +1... +4 градусів, а вночі термометри покажуть від -2 градусів до нуля. Найтепліше буде на Закарпатті, де вдень повітря прогріється до +6 градусів.

У південних областях та на півострові температура повітря прогнозується від +4 до +8 градусів в денний час, а вночі - близько -2... 0 градусів.

На Сході України термометри вдень покажуть від +1 до +4 градусів, вночі від -2 градусів до нуля. Найтепліше буде в Дніпропетровській і Запорізькій області, де очікується вдень до +5... +7 градусів.

У Києві 8 березня стовпчики термометрів будуть варіюватися в межах +1... +3 градуси вдень, а вночі -2... 0 градусів.

Погода в Україні 8 березня - карта (фото: meteo.gov.ua)