Слухайте внутрішній голос: докладний гороскоп для знаків Зодіаку на 4 лютого

Астрологи розповіли, що приготували нам планети на понеділок

В понедельник, 4 февраля, звезды рекомендуют знакам Зодиака внимательнее прислушиваться к себе. Если чувствуете "груз на плечах", то не помешает немного развеяться.

Полный гороскоп для всех знаков был опубликован на страничке horo_everyday в Instagram.

Овен

Гороскоп предсказывает Овну отличный день, если управлять эмоциями и не влезать в ненужные споры. Проявите благоразумие даже в тех случаях, где хочется заорать во весь голос и возомнить себя королем. Не рискуйте хорошей репутацией и руководствуйтесь теми способами, которые раньше приводили к успеху. Вечер у Овна сложится комфортно и тепло.

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Телец

4 февраля 2019 года Тельцу предстоит бороться со своими недостатками, чтобы не упасть лицом перед теми, кто его искренне уважает. Хронические заболевания не оставляйте без внимания. Они потребуют экстренного лечения, возможно, в квалифицированной клинике. От дальней поездки Тельцу нужно отказаться ради сохранения здоровья.

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Близнецы

Гороскоп предсказывает Близнецам море радости и новых впечатлений. И все это произойдет благодаря незабываемым знакомствам. Деловые контакты и поездки принесут материальные успехи. Есть шанс заключить сделку с другом, который давно вращается в сфере бизнеса и торговли. Ревность «смажет» Близнецам картину в любви, не идите у нее на поводу.

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Рак

4 февраля Раку необходимо внутренне расслабиться, чтобы больше наблюдать за ситуацией, а не являться ее главным участником. Контакты с людьми ограничьте, особенно, в новых компаниях. Напряженное положение в деньгах приведет Рака к принятию важных решений. Только не влезайте в долги, они не помогут укрепить материальное положение.

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Лев

Гороскоп обещает Льву продуктивный день, когда можно выполнить большой объем работы и получить за это приличный гонорар. Возможны «левые» заработки, но честными путями. Дипломатичность в общении окрылит Льва, а также позволит найти прямое назначение своим талантам. Важные переговоры отмените, они не дадут желаемого результата.

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Дева

4 февраля Деве следует быть не только терпеливой, но и выносливой. Жизнь подбросит вам такие трудности, о которых вы даже не думали. Рисковать деньгами не вздумайте, это приведет к еще большим убыткам. Легкая нажива не для Девы, а вот приложенные усилия в творческих проектах наполнят оптимизмом. Причем, на долгое время.

Весы

Гороскоп не советует Весам вступать в конфликты даже с теми, кто вызывает его на бой. Переживая за свою репутацию, вы постигнете то, от чего раньше отрекались. Грамотно оформляйте документы, чтобы потом не пришлось их переделывать. Для того, чтобы решить финансовые проблемы, Весам нужно прибавить скорости. И быть рациональнее.

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Скорпион

4 февраля 2019 года Скорпиону нужно действовать настолько оперативно, насколько позволяет ему внутренний настрой. Кстати, он – боевой! Постарайтесь выполнить обязательства перед теми, кому вы многим обязаны. Бытовые проблемы мигом разрешаться, если Скорпион обратиться за помощью к специалистам. Вечером ждите прибыли.

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Стрелец

Гороскоп рекомендует Стрельцу отложить масштабные проекты в сторону. От них пока никакого толка, одни лишь финансовые затраты. Активность приумножится в разы, даже если ее искусственно повышать. Слушайте внутренний голос, он не подведет. В любви Стрельцу обязательно повезет, если обратить внимание на нового и милого коллегу.



Козерог

4 февраля 2019 года Козерогу будет по-настоящему холодно и неуютно, но дело здесь не в погоде за окном. Личная жизнь дала трещину, причем, огромную. Вам даже на работу не захочется идти, что вполне объяснимо. Ой, только совсем уж впадать в уныние не следует. Козерогу не мешает встретиться с друзьями, слегка развеется и повеселиться от души.

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Водолей

Гороскоп предсказывает Водолею день, который промелькнет перед глазами, как пейзаж за окном поезда. Вы такие планы построили, но им не суждено реализоваться. И все потому, что беретесь то за одно, то за другое дело. В финансах у Водолея есть сдвиги, но не великие. Вечером не исключена ссора с родственником, а причина ясна – разность вкусов и взглядов.

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Рыбы

4 февраля 2019 года Рыбы позволят себе грандиозный шопинг. И правильно, ни в чем себе не отказывайте. Тем более, что денег – полный кошелек. Отлично сложатся вопросы, касающиеся наследства, продажи имущества и строительства. Вечером Рыбы познакомятся с человеком, который станет для них не только другом, но и опытным наставником.

К слову, эксперт назвала лучше и худшие дни для начала программы по похудению и занятий спортом.

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